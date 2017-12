Erdogan se imprumuta in ruble si cumpara de la Putin varianta ruseasca a rachetelor Patriot

Ziare.

Acordul a provocat ingrijorare in Occident deoarece Turcia este membru al NATO si sistemul nu poate fi integrat in arhitectura militara a Aliantei Nord-Atlantice.Nu au fost disponibile alte detalii despre acord si nici oficiali din cele doua tari nu au facut nicio declaratie, informeaza Reuters.In urma cu doua zile, seful conglomeratului de stat Rostec le-a declarat jurnalistilor rusi de la Kommersant ca Federatia Rusa va furniza Turciei patru baterii S-400 in valoare de 2,5 miliarde de dolari.Serghei Cemezov a adaugat ca Moscova ar trebui sa inceapa livrarile in martie 2020 si ca Turcia este primul membru NATO ce achizitioneaza un astfel de siste de rachete.Turcia ar urma sa plateasca in avans 45% din valoarea contractului, in timp ce Rusia va acorda un imprumut pentru a acoperi restul de 55%, a precizat Cemezov pentru Kommersant.Ziarele din Turcia l-au citat, vineri, pe presedintele Tayyip Erdogan care a spus ca tara sa se va imprumuta in ruble pentru a finanta achizitia rachetelor.