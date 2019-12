Executie in stil KGB la Berlin: Moscova neaga implicarea, Germania expulzeaza doi rusi

Ziare.

"Ce legatura are aceasta cu autoritatile ruse? Sunt presupuneri fara absolut nicio baza", a declarat purtatorul de cuvant al Kremlinului Dmitri Peskov in comentarii difuzate de agentia de presa rusa Interfax."Acest subiect este cumva exaltat de media germane, dar nu inseamna ca acesta este cazul", a mai spus Peskov.Website-ul german de stiri Spiegel Online a anuntat la inceputul acestei saptamani ca anchetatorii suspecteaza implicarea statului rus in uciderea barbatului de 40 de ani, un etnic cecen cu cetatenie georgiana.Victima a fost impuscata mortal in spate pe 23 august intr-un mic parc din cartierul central berlinez Moabit. Ucigasul s-a apropiat pe o bicicleta si a tintit spatele si capul victimei.Un suspect, implicat de asemenea in uciderea unui om de afaceri rus in 2013, a fost retinut.Barbatul georgian ar fi luptat impotriva Rusiei de partea cecenilor musulmani la inceputul anilor 2000, potrivit Centrului georgian de monitorizare si educatie in drepturile omului.Germania a expulzat doi rusi care lucreaza la ambasada Rusiei la Berlin dupa ce procurorii federali au preluat cazul cetateanului georgian ucis in august la Berlin in care ei suspecteaza implicarea rusa sau cecena, adauga miercuri Reuters.Ministerul de Externe german a declarat ca raspunde in acest fel dupa ce autoritatile ruse nu au cooperat in investigatiile privind crima.