Exercitiu militar cu 128.000 de oameni in centrul Rusiei. Participa China, India si Pakistanul

Organizate in principal in regiunea Orenburg, la frontiera cu Kazahstanul, manevrele Tentr-2019 implica "peste 20.000 de vehicule militare, aproximativ 600 de aparate de zbor si pana la 15 nave", a anuntat luni, intr-un comunicat, Ministerul rus al Apararii, citat de AFP.In afara de militari rusi, trupe venite din China, India, Pakistan si mai multe tari din Asia Centrala participa la aceste manevre.Aproximativ 20 de avioane si elicoptere chineze iau parte la exercitii.Exercitiile au la baza un scenariu in care o tara nedeterminata, convertita la islamul radical, intra in conflict cu Rusia."Un stat imaginar apare in sud-vestul Rusiei. Liderii sai impartasesc idei extremiste ale unor organizatii teroriste internationale. Aceasta tara imaginara, care detine o armata dezvoltata, incearca sa exercite o presiune asupra Rusiei, inclusiv militara", a explicat saptamana trecuta adjunctul ministrului rus al Apararii Aleksandr Fomin. "Escaladarea unor tensiuni evolueaza catre un conflict armat", a continuat el, citat de Tass.Prima faza a manevrelor este consacrata coordonarii comandamentului, respingerii unor atacuri aeriene si efectuarii unor operatiuni de recunoastere. In a doua faza, coalitia internationala formata de Rusia in aceste exercitii efectueaza atacuri aeriene masive asupra inamicului, precizeaza Ministerul Apararii.Rusia organizeaza anual, in septembrie, mari manevre militare. Precedentele manevre, organizate in Siberia de Est si in Extremul Orient rus, au mobilizat 300.000 de oameni si tot arsenalul modern al armatei ruse, inclusiv rachete de tip Iskander, ce pot fi dotate cu ogive nucleare.Cu un an mai inainte, exercitiile Zapad-2017 (Vest-2017) s-au desfasurat in apropiere de frontiera cu Lituania si Polonia, infuriind NATO si mai multor tari europene, care au denuntat o provocare.