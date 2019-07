Exista supravietuitori la bordul submarinului armatei ruse, care a luat foc

Ziare.

"14 marinari au murit, ceilalti au supravietuit", a indicat ministrul Apararii rus Serghei Soigu, fara sa precizeze numarul supravietuitorilor si componenta exacta a echipajului. Cu toate acestea, expertul militar rus Konstantin Sivkov a declarat miercuri pentru Interfax ca numai patru persoane au supravietuit.Generalul Serghei Soigu a facut aceasta declaratie in orasul-port Severomorsk (regiunea Murmansk/Arctica), unde submarinul destinat sa studieze mediile marine si fundul oceanelor a sosit dupa dezastru. Severomorsk este baza Flotei ruse a Nordului.Incidentul s-a produs in apele teritoriale ruse in Marea Barents, a precizat ministrul.Intr-o declaratie anterioara transmisa de mass-media de stat, ministrul Apararii indicase ca submarinul efectua cercetari stiintifice atunci cand a avut loc incidentul luni.Marinarii de la bordul acestui submarin al Flotei Nordului erau specialisti de inalta clasa, ei studiau hidrosfera Pamantului, a spus Soigu, citat de RIA Novosti.Cei 14 marinari, intre care sapte capitani de rangul I, dintre care doi erau eroi ai Rusiei, si-au pierdut viata aparent in urma inhalarii de vapori toxici emanati de incendiu, care a fost stins prin "actiunile curajoase" ale echipajului, au indicat autoritatile ruse.Cauzele accidentului "sunt in curs de stabilire", a mai spus ministrul.Presedintele rus Vladimir Putin a cerut o ancheta aprofundata si i-a ordonat marti seara ministrului Soigu sa se deplaseze la Severomorsk pentru a supraveghea personal raspunsul armatei la incident.Ministerul Apararii de la Moscova nu a dezvaluit oficial numele navei sau detalii despre membrii echipajului. Kremlinul a spus ca informatiile despre tipul aparatului de adancime nu vor fi dezvaluite, fiind un secret de stat.Agentia rusa de stiri RBC a relatat ca incidentul a avut loc la bordul submarinul cu propulsie nucleara Losarik. O alta publicatie, Gazeta.Ru, afirma ca este vorba de submarinul nuclear AS-31.Citand o sursa sub rezerva anonimatului, Gazeta.ru scrie ca incendiul a izbucnit in urma unui scurtcircuit.Referitor la tipul submarinului, bisaptamanalul independent Novaia Gazeta scrie ca acesta pare sa fie un submarin AS-12, care nu are arme la bord si poate ajunge la o adancime de 6.000 de metri, echipajul sau fiind constituit din 25 de persoane.Cu cativa ani in urma, Pentagonul declarase ca AS-12 reprezinta un dispozitiv de sabotaj care poate fi folosit pentru a distruge infrastructura subacvatica, noteaza Novaia Gazeta.Incendiul ar fi putut avea drept cauza problemele la una dintre baterii, cand submarinul se ridica la suprafata de la adancime, conform unor surse anonime din cadrul Ministerului rus al Apararii, citate de editia rusa a publicatiei Forbes. Bateria, despre care se spune ca ar fi cauza accidentului, alimenteaza cu energie dispozitivul de mare adancime.Accidentul s-a produs la 1 iulie in timpul unor cercetari ale reliefului subacvatic pentru depistarea unor mijloace tehnice speciale in Marea Barents, la solicitarea Fortelor navale ruse, conform Forbes.In acelasi timp, ministrul apararii afirmase ca la bordul submarinului a fost prezenta si o persoana civila, care a supravietuit incidentului. Potrivit Forbes, aceasta ar putea sugera ca echipajul testa noi echipamente.