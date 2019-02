Expert militar rus: Noile rachete hipersonice rusesti pot strapunge orice sistem de aparare aeriana

Ziare.

com

''Nu exista aparare impotriva lor'', a declarat Hmirov presei, dupa ce presedintele Vladimir Putin a anuntat - in discursul sau anual rostit miercuri in Adunarea Federala - ca Rusia testeaza cu succes dezvoltarea unei noi arme.Putin a precizat ca racheta Zirkon lansata de pe nave sau de pe submarine poate atinge o viteza de aproximativ 11.000 de km/ora si poate lovi o tinta aflata la o distanta de peste 1.000 de km sub apa sau la sol.Potrivit lui Hmirov, daca un portavion cu rachete Zirkon se afla la o distanta de 500 km de coasta, rachetele pot atinge tinte situate la cel putin 500 km de fasia de coasta in cinci minute. In acest interval, este posibila detectarea rachetelor, dar nu si interceptarea lor, a precizat el.Putin a afirmat ca, daca SUA amplaseaza rachete cu raza intermediara de actiune in Europa, Rusia va desfasura arme ''care pot ataca nu numai zone de unde provin amenintari directe, ci si zone unde se afla centrele de luare a deciziilor''.''Daca exista doua sau trei nave de suprafata sau submarine cu circa 40 de rachete Zirkon la bordul fiecareia in Atlanticul de Vest sau in Pacificul de Est, nu exista nici o indoiala ca aceste centre vor fi categoric lovite'', a afirmat Hmirov.Inainte de a se retrage din serviciu in 2002, Hmirov a fost comandantul unui escadron de submarine si a participat la cercetarea si testarea de echipamente navale.