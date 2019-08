Explozie in Rusia in timpul testarii unei rachete cu propulsie lichida. Rosatom recunoaste ca 5 angajati au murit

A hazmat team was checking the medical evacuation helicopter and its patients after it evacuated injured personnel from the explosion at a military site in Severodvinsk today, a short spike in background radiation was reported after the incident #Russia pic.twitter.com/5ABX3bdeAN - CNW (@ConflictsW) August 8, 2019

Accidentul s-a produs in timpul testarii unei rachete cu propulsie lichida, relateaza RIA, citand Rosatom.Alti trei angajati ai Rosatom au suferit rani cu grade diferite de gravitate in timpul accidentului, inclusiv arsuri. Ei beneficiaza de tratamentul medical necesar in unitati specializate, a precizat sursa citata.Autoritatile ruse au anuntat anterior ca doua persoane au murit in acest incident, iar un oras din apropiere a raportat o crestere a nivelului de radiatii dupa ce motorul unei rachete a explodat joi in centrul de testare din regiunea Arhanghelsk.Autoritatile au mai precizat ca au fost nevoite sa inchida pentru navigatie o parte a unui golf la Marea Alba drept consecinta.Locuitorii din zona au inceput sa cumpere pastile de iod pentru a reduce efectele expunerii la radiatie dupa accident, au relatat media regionale.Ministerul rus al Apararii a furnizat putine detalii despre accident.Desi Ministerul Apararii a precizat initial ca in atmosfera nu au ajuns substante chimice periculoase si ca nivelurile de radiatie sunt neschimbate, autoritatile din orasul Severodvinsk, din apropiere, au vorbit despre o scurta crestere a radiatiei. Pana in prezent nu s-a furnizat nicio explicatie oficiala privitoare la motivul pentru care un astfel de accident ar putea provoca o crestere a radiatiilor, noteaza Reuters.Comunicatul privind scurta crestere a radiatiilor postat de autoritatile din Severodvinsk a disparut vineri de pe internet fara niciun fel de explicatie.Un ofiter din fortele navale sub acoperirea anonimatului citat de Kommersant a spus ca accidentul este posibil sa se fi produs intr-un loc de testare din mare si ca explozia rachetei ar fi putut produce o scurgere toxica.Media ruse scriu ca explozia motorului de racheta s-ar fi produs la o zona de testare a armamentului din apropiere de satul Nionoksa. Potrivit acestor relatari, centrul respectiv este folosit pentru testarea armelor, inclusiv rachete balistice si de croaziera utilizate de Fortele navale ruse.Greenpeace prezinta date de la Ministerul pentru situatii de urgenta potrivit carora nivelul de radiatii era de 20 de ori mai mare decat cel normal la Severodvinsk, la circa 30 km de Nionoksa.