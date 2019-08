Explozie la o baza de lansare de rachete a Rusiei: Doi oameni au murit

Ziare.

"Doi specialisti au murit din cauza ranilor", a anuntat Ministerul Apararii, intr-un comunicat citat de agentiile ruse de presa, noteaza AFP.Potrivit agentiei ruse de presa Tass, alte 15 persoane au fost ranite.Nivelul radioactivitatii este "normal", subliniaza ministerul."Nu exista o contaminare radioactiva", a declarat pentru AFP un purtator de cuvant al guvernatorului regiunii Arhanghelsk, unde se afla baza militara.Explozia a avut loc in timpul testarii unui motor de racheta, a anuntat un oficial din cadrul Ministerului Apararii.Luni, 12 persoane au fost ranite, una a fost data disparuta, iar sute de persoane au fost evacuate in urma unor explozii intr-un incendiu la un depozit de munitie militara in Siberia.