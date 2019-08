Explozie nucleara in Rusia: Nivelul radioactivitatii in Romania e sub limite. Nu s-au publicat depasiri la nicio statie la nivel mondial

inca de joia trecuta au inceput sa fie efectuate masuratori ale radioactivitatii pe teritoriul Romaniei, care nu au semnalat depasiri ale nivelului de 5 bq/mc

Informatii vehiculate dar nepublicate oficial

Care a fost nivelul de radiatii real?

Greenpeace a anuntat ca nivelul radiatiilor (de la Severodvinsk) a crescut de 20 de ori

Reactia vine dupa explozia nucleara care a avut loc saptamana trecuta in Rusia Rodin Traicu a precizat ca"Afland ca a existat un incident cu posibile influente radiologice, conform procedurilor interne, ofiterul de serviciu al CNCAN joi a luat legatura cu ofiterul de serviciu de la Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta pentru a verifica informatia din mai multe surse. Am fost informat in paralel de catre ofiterul de serviciu si am dat dispozitie si am inceput sa analizam situatia masuratorilor care se fac pe tot teritoriul Romaniei de catre cele 17 laboratoare care, aerosoli cat si radiatiile gamma, al caror raport il primim prin laboratorul de referinta in domeniul monitorizarii radioactivitatii mediului.Pot sa va confirm ca in toata aceasta perioada cat am facut aceasta monitorizare pe tot teritoriul Romaniei radioactivitatea probelor de aerosoli, la o limita de avertizare de 50 Bq/mc si de alarmare de 200 Bq (Becquerel) /mc, nu au depasit 5 bq/pe mc,. Cele mai mici valori erau la Arad, Baia, Mare, Sfantu Gheorghe, Miercurea Ciuc, Piatra Neamt si Babele", a explicat Traicu la Digi 24.El a adaugat caexistent pe teritoriul Romaniei, cu limita de avertizare de 1 microSv/h si de alarmare 10 microSv/h, a fost, in Bucuresti de 0,08,, la fel si in la Miercurea Ciuc, Craiova, Ploiesti, valori mai mari, de 0,11, fiind inregistrate la Galati, Tulcea, Sibiu, Sfantu Gheorghe, Iasi.si urmarim si masuratorile paralele care se fac in zona centralei de la Cernavoda de statiile de la Constanta, Slobozia si Calarasi, precum si zona de influenta a centralei de la Kozlodui, statiile de la Bechet, Zimnicea, Craiova si Drobeta Turnu Severin", a spus presedintele CNCAN.Intrebat de unde a primit informatia referitoare la incidentul din Rusia si o posibila depasire a nivelului de radioactivitate, Traicu a raspuns ca informatia a venit pe sursele pe care le are CNCAN,, care au anuntat ca a fost un incident, dar"Noi accesam site-urile de informatii ale colegilor nostri, de la regulatorii celorlate tari, inclusiv din Rusia, dar si Moldova, Ucraina , Bulgaria si in principal site-ul Agentiei Internationale pentru Energie Atomica de la Viena, avand in vedere ca toate tarile membre ale AIEA, in baza tratatelor de acorduri semnate in plan international au obligatia de a masura si de a pune pe site informatiile care indica o depasire a nivelului de referinta a radioactivitatii. Pe site-ul regulatorului din Rusia nu au aparut depasiri si nici in statele limitrofe noua. Agentia Internationala pentru Energie Atomica de la Viena pe site-ul sau nu a publicat depasiri ale nivelului de referinta la nicio statie, la nivel planetar. (...)Informatia a venit pe sursele pe care le avem, de la regulatorii cu care suntem in legatura. In principal sursa pe care am avut-o a fost de la regulatorul din Rusia, dar si de la cel din Republica Moldova. A venit stirea ca a fost un incident. Nu a existat nicio afisare de depasiri de valori pe site-ul niciunei institutii. Este uzul ca informatia despre un incident sa fie inseminata tuturor si in primul rand este anuntat Centrul Operativ pentru situatii de Urgenta al Agentiei de la Viena, care functioneaza 24 de ore din 24 pentru a gestiona informatiile la nivel planetar", a afirmat Rodin Traicu.Nivelul de radiatii in orasul Severodvinsk, regiunea Arhanghelsk (nord-vestul Rusiei),, dupa un accident despre care autoritatile ruse au spus ca a implicat un test cu racheta pe o platforma in mare, a anuntat marti Agentia meteorologica de stat din Rusia (Rosghidromet), citata de agentia de presa TASS, potrivit Reuters.Ministerul Apararii rus declarase initial ca nivelul de radiatiidupa incidentul de joi, dar autoritatile din Severodvinsk au semnalat o crestere brusca a nivelului de radiatii pentru o perioada scurta de timp.Agentia meteorologica de stat din Rusia a apreciat marti ca a fosta nivelului de radiatii, in baza datelor obtinute dupa masurarea dozei de radiatii gamma in sase puncte din Severodvinsk.La 8 august, Sistemul teritorial automat de monitorizare a radiatiilor (Automatic radiation monitoring system) din Arhanghelsk a inregistrat in sase din cele opt puncte monitorizate la Severodvinsk depasirea nivelului de radiatii gamma de 4-16 ori fata de indicii normali, a declarat un responsabil al Rosghidromet, Iuri Peskov.Incidentul s-a produs pe o platforma pe mare in apropiere de Severodvinsk. Ministerul Apararii rus a comunicat ca au decedat doua persoane. Ulterior, Agentia nucleara rusa Rosatom a anuntat ca cinci dintre angajatii sai si-au pierdut viata in urma unui test esuat, iar alti trei au fost raniti.Ministerul Apararii de la Moscova a clasificat informatiile despre acest incident, iar comunicatul despre cresterea nivelului de radiatii a fost retras de pe internet.