Explozie la un laborator din Rusia unde sunt virusuri periculoase, inclusiv Ebola

Potrivit The Guardian , explozia a avut loc in timpul reparatiilor la o sala de la etajul cinci din Centrul de Cercetare pentru Virologie si Biotehnologie, cunoscut ca "Vector".Institutia se afla in Koltsovo, in regiunea Novosibirsk din Siberia.Centrul s-a ocupat de cercetarea armelor biologice in perioada sovietica si este acum unul dintre principalele centre de cercetare a bolilor din Rusia.Un angajat a suferit arsuri de gradul trei in urma exploziei, care a spart geamurile incaperii. Focul, care s-a intins pe o suprafata de 30 de metri patrati, a fost stins ulterior.Autoritatile au insistat ca in sala in care s-a produs explozia nu se aflau substante periculoase si ca nu a fost provocata nicio deteriorare structurala.Virusul variolei "supravietuieste" doar in doua locuri pe Pamant: in laboratorul Vector si in alt laborator de maxima securitate, situat in Centrul pentru Controlul Bolilor, din Atlanta, Statele Unite.Variola este o boala infectioasa de origine virala, extrem de contagioasa, potential mortala.In 2004, o cercetatoare de la laboratorul Vector a murit, dupa ce s-a intepat accidental cu un ac care era infectat cu virusul Ebola.Acest virus provoaca boala virala Ebola sau febra hemoragica Ebola, o boala infectioasa virala severa, adesea fatala.