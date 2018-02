Facebook, Twitter, Google, fronturi de lupta cu troli, roboti si conturi false. Ce se intampla in Romania?

Falsul, o a doua natura in mediul online

S-ar putea ca identitatea dumnevoastra sa fi fost deja copiata de un "robot" (sau "bot" - un mic soft de computer programat sa faca anumite operatiuni pe internet) si sa detineti, fara sa stiti, un cont fals de Facebook sau Twitter create de acesta pe langa cele pe care le folositi in mod obisnuit.Companii de soft, de marketing digital, agentii guvernamentale, asociatii mai mult sau mai putin secrete creeaza mesaje false, conturi false, identitati false si lumi false cu scopul de a intra in mintea unui numar cat mai mare de utilizatori si de a le influenta deciziile. Brexit si venirea lui Donald Trump la Casa Alba au fost doua evenimente politice majore care au surprins societatea occidentala.Brusc, mai multi lideri politici, experti si analisti au realizat ca regulile jocului au fost schimbate pe sub masa, iar anumite entititati au acumulat o putere atat de mare incat pot decide alegeri democratice, referendumuri, reusita sau esecul unui proiect sau produs, destinul unui om, doar prin manipularea mesajelor pe retelele sociale."Atunci cand Hilary Mason, cercetator stiintific si antreprenor, a descoperit ca sunt zeci de conturi create automat pe Twitter care-i copiasera profilul, a incercat imediat sa le opreasca. A depus zeci de plangeri la Twitter, trimitand in mod repetat copii ale permisului de conducere pentru a-si dovedi identitatea. I-a rugat pe prietenii sai care lucrau pentru compania americana sa o ajute, dar dupa mai multe zile, unele dintre conturile false inca erau active" scrie New York Times intr-un articol din 20 februarie care analizeaza criza prin care trec retelele sociale.Falsul a devenit o a doua natura a mediului online sau, poate chiar prima. Pornind de la comentariile violente de la sfarsitul articolelor scrise de jurnalisti, comentarii facute sub identitati false, pana la crearea de softuri care genereaza conturi false de Facebook, Twitter, Instagram, exista un intreg arsenal de instrumente pentru propagarea minciunii in mediul virtual.La o simpla cautare pe Google , o companie de "hosting" (care ofera spatiu pe serverele sale pentru gazduirea continutului digital al site-urilor) din Romania ofera 500 de like-uri pentru conturi de Facebook, pornind de la pretul de 5 euro."Conturile false (sau clonele) nu au fost inventate de Facebook. Ele exista din frageda pruncie a Internetului. Facebook a luat masuri in ultima perioada pentru a delimita/ingradi acest fenomen, care ii aduce neajunsuri, insa e greu sa combati eficient creativitatea unora cand vine vorba de smecherit sistemul" scrie Doru Panaitescu , expert in marketing digital.Mai multe vedete apeleaza la aceste firme care vand like-uri pentru a-si crea statutul de "influenceri" in mediul online si, astfel, sa fie platiti de companii si agentii de publictate pentru promovarea produselor si serviciilor acestora prin postari facute pe propriile pagini si conturi de social-media."De fiecare data cand exista o valoare financiara adaugata click-urilor, vor exista oameni care vor trece de partea intunecata", a spus Mitul Gandhi, CEO al companiei seoClarity, o companie de marketing online care analizeaza angajamentele false de pe platformele de socializare, citat de Mediafax Dar ce se intampla cand un regim autoritar cum e cel din Rusia decide sa influenteze dezbaterile din statele democratice, cand se implica in campanii electorale sau in referendumul pentru Brexit?"Intoxicarea cu explozia de Columbian Chemicals nu a fost o simpla gluma realizata de un sadic plictisit. A fost o campanie de dezinformare bine coordonata, care a implicat zeci de conturi false care au postat sute de tweet-uri pe ora, vizand o lista de utilizatori aleasa cu precizie pentru a genera o audienta maxima. Autorii nu au creat doar capturi false de ecran cu sigla CNN, dar au creat clone complet functionale ale site-urilor web ale posturilor de televiziune si ziarelor din orasul Louisiana, SUA.Au fost create un videoclip pentru You Tube si o pagina Wikipedia dedicate dezastrului inventat de la compania Columbian Chemicals. Pe masura ce asaltul virtual se desfasurat, acesta a fost insotit de generarea de mesaje sms catre locuitorii din zona. La acest proiect trebuie sa fi lucrat o intreaga echipa de programatori si producatori de continut", descrie New York Times o operatiune digitala care a raspandit stirea falsa ca s-a produs o explozie la compania Columbia Chemicals si ca e vorba de un atentat terorist ISIS.Episodul descris a avut loc in 2015, cu un an inainte de inceperea campaniei electorale prezidentiale din SUA.Aceasta operatiune a fost atribuita firmei "Internet Research Agency", Sankt Petersburg, Rusia. 13 cetateni rusi , actionari si angajati ai acesteia, au fost pusi sub acuzare saptamana trecuta de catre o curte cu juri americana.In 2015, au existat alte cateva operatiuni asemanatoare despre care expertii au spus ca a reprezentat un antrenament pentru campania electorala ce urma."Dupa stirea mea, politicienii romani prefera postacii umani si nu robotii - mai ales ca aceste conturi de tip 'bot' pot fi folosite mai curand la amplificarea sau aprobarea unor mesaje decat la emiterea lor propriu-zisa", a declarat Iulian Comanescu, expert in continut la brandedcont.com , pentru Ziare.com.A adaugat ca, dupa stiinta lui, Romania nu este inca o tinta a campaniilor digitale de intoxicare pornite de Rusia."Exista doar un exemplu de notorietate, Sputnik. Dar Sputnik pare mai degraba un discurs de limba romana pentru Republica Moldova. Dac-as fi Rusia, nu mi-as bate capul prea tare cu interesele mele intr-o tara atat de euroentuziasta si filoamericana ca Romania, mai ales ca am la dispozitie CSI-ul si prieteni ca Polonia sau Ungaria. Nu spun ca influenta rusa nu exista in Romania - vezi si vizitele lui Dughin -, dar nu cred ca suntem pe lista de prioritati a lui Putin in momentul de fata", ne-a mai declarat Iulian Comanescu.Lupta impotriva acestui fenomen devastator care a transformat minciuna in normalitate a inceput tarziu, iar rezultatele nu sunt pe masura asteptarilor opiniei publice."Pentru a ne asigura ca stirile pe care le vedeti vor fi mai putin generale si de inalta calitate, am cerut echipei noastre de produse sa se asigure ca acordam prioritate stirilor care sunt de incredere, informative si locale, bazate pe surse credibile. Exista prea mult senzational, dezinformare si polarizare in lumea de astazi. Social media permite oamenilor sa raspandeasca informatii mai repede decat oricand inainte si daca nu rezolvam in mod specific aceste probleme, vom ajunge sa le amplificam. De aceea este important ca News Feed sa promoveze stiri de inalta calitate care sa ne ajute sa avem incredere unii in ceilalti", a scris Mark Zuckerberg pe contul sau de Facebook , pe 19 ianuarie 2018, anuntand ca s-a implicat in blocarea fenomenului de "fake news" prin modificarea algoritmului platformei de social media in ce priveste distribuirea stirilor."Probabil sistemul de raportari al Facebook a avut o serie de efecte, dar stirile false si in general post-adevarul nu pot fi eradicate cu totul. Problema e ca presa traditionala e pe cale de disparitie ca model de afaceri si in locul ei apar o serie de giganti de continut cu probleme de identitate, ca Facebook. Cum bine spune Wired intr-un articol recent, reteaua respectiva trebuie sa se hotarasca daca e platforma sau publisher. Cu alte cuvinte, ceva mai apropiat de o companie de cablu sau, dimpotriva, ceva mai apropiat de un post TV", a explicat Iulian Comanescu, pentru Ziare.com.Dupa ce Hilary Mason a cerut, fara succes, reprezentantilor Twitter sa elimine conturile false care-i foloseau identitatea, pentru a scapa de problema a creat peste o suta de "boots" (roboti sau programe de computer) din proprie initiativa, folosind variatii ale numelui sau, acestia fiind legati (link) la contul ei real de Twitter. Fiecare bot distribuia mesajul "reala Hilary Mason e aici". Aceasta operatiune a dat roade, stopand fenomenul de creare de conturi false cu numele sau. "Nu m-am asteptat sa fie atat de usor sa faci boots pentru Twitter", a declarat ea pentru New York Times.