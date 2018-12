Fiul unui fost premier a fost arestat intr-un dosar de spionaj in favoarea Rusiei

Ziare.

Darius Jauniskis, directorul Departamentului pentru Securitatea Statului din Lituania (VSD), a declarat insa ca "nu poate nici nega, nici confirma" informatiile privind arestarea lui Prunskus, arata TASS.Kazimira Prunskiene a fost primul premier al Lituaniei dupa declararea independentei tarii, in martie 1990. Ea a demisionat in ianuarie 1991, in urma unor proteste violente legate de situatia economica, soldate cu moartea a peste zece persoane.Miercuri, Jauniskis a anuntat ca autoritatile lituaniene au identificat un grup care primea instructiuni de la agentiile de spionaj din Rusia. Politicianul Algirdas Paleckis, suspectat de implicare in activitatile acestui grup, a fost arestat in urma cu o luna, a precizat oficialul.Marti, Politia din Lituania a retinut un cetatean rus, Valeri Ivanov, aparent in legatura cu acest caz, insa acesta a fost eliberat in ziua urmatoare.Maria Zakharova, purtator de cuvant al Ministerului de Externe de la Mosocva, a afirmat ca aceste actiuni ale Lituaniei incalca principiile democratice si ilustreaza atitudinea antirusa a acestei tari.Directorul VSD a mai declarat ca Rusia va continua sa influenteze procesele politice interne din alte tari, in special cele in care urmeaza sa se desfasoare evenimente politice importante, cum ar fi alegerile, relateaza portalul de stiri Delfi News.Avertismentul lui Jauniskis este in mod special semnificativ in contextul in care in anul 2019 urmeaza sa se desfasoare alegeri prezidentiale in Lituania.