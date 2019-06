Fostul lider sovietic Mihail Gorbaciov, spitalizat

Ziare.

"Sunt intr-un spital, deja de mult timp", a declarat Gorbaciov (88 de ani), citat de RIA Novosti. Motivul spitalizarii sale nu a fost insa dezvaluit.Mihail Gorbaciov a fost determinant in promovarea transformarii Uniunii Sovietice in 15 state independente la inceputul anilor '90, in conditiile in care economia planificata ajunsese in prag de colaps.Gorbaciov intentioneaza sa publice o carte in viitorul apropiat. ''Cand am cea mai mica ocazie lucrez, cu ajutorul sau participarea prietenilor'', obisnuieste sa spuna fostul lider sovietic, adauga dpa.