Fostul spion rus otravit la Londra ar fi dezvaluit informatii cruciale despre spionajul rusesc mai multor tari membre NATO

Saptamanalul ceh Respekt a informat pe site-ul sau web ca Skripal, spion rus recrutat de britanici in 1995, a efectuat o vizita la Praga in anul 2012."Da, ceva de genul acesta a avut loc. Participantii la intalnirea (intre Skripal si agenti cehi) au considerat-o foarte utila", a afirmat interlocutorul agentiei France Presse.Skripal "avea informatii cruciale despre modul in care functioneaza sistemul (de spionaj) rusesc, despre cum ei (rusii) activeaza in strainatate", a adaugat el."Cand o agentie de informatii, fie ea britanica sau americana, recruteaza o persoana ca el, o foloseste in felul acesta. Ei (britanicii) l-au propus aliatilor lor, nu doar Republicii Cehe", a mai adaugat sursa mentionata.Potrivit Respekt, reprezentanti ai serviciilor de informatii cehe s-au intalnit cu Skripal cel putin o data in Marea Britanie. Republica Ceha si Marea Britanie sunt ambele membre NATO.Publicatia New York Times a informat saptamana aceasta ca, in 2016, Skripal s-a intalnit de asemenea cu agenti de informatii din Estonia, tara care face parte si ea din UE si NATO si are frontiera comuna cu Rusia.Harrys Puuseepp, purtator de cuvant al Serviciului de securitate interna al Estoniei, a refuzat sa confirme sau sa infirme aceste informatii, declarand miercuri pentru AFP ca agentia sa nu poate sa "comenteze cooperarea internationala" in domeniul respectiv.Serghei Skripal si fiica sa au fost otraviti cu agent neurotoxic Noviciok la Salisbury, la 4 martie. Ei au supravietuit atacului atribuit Rusiei de Marea Britanie.