Franta, baza agentilor rusi specializati in asasinate la comanda in Europa - Le Monde

Dupa atacul neurotoxic produs in martie 2018 in oraselul britanic Salisbury, care l-a vizat pe fostul agent rus Serghei Skripal, serviciile de contraspionaj din Marea Britanie, Franta si Elvetia, sustinute de tari partenere, au lansat operatiuni intense pentru depistarea agentilor rusi activi in Europa occidentala.Investigatiile au condus la depistarea acare au circulat prin Europa in perioada 2014-2018.Conform unor surse citate de cotidianul Le Monde, cei 15 agenti rusi, membri ai unei unitati GRU specializata in asasinate, au utilizat Franta ca "etapa intermediara de siguranta" inainte sau dupa operatiuni efectuate in Europa.(est), in localitati precum Annemasse, Evian, Chamonix, precum si in sate izolate.Autoritatile franceze nu au efectuat arestari si nu au confiscat arme. Nu au fost depistate contacte ale agentilor cu Ambasada Rusiei din Paris.Conform surselor citate de cotidianul Le Monde, unii dintre cei 15 agenti rusi au efectuat operatiuni in Marea Britanie, Bulgaria, fosta regiune ucraineana Crimeea, Republica Moldova si Muntenegru.Articolul din Le Monde, intitulat "Haute-Savoie, tabara de baza pentru spionii rusi specializati in asasinate la comanda", poate fi citit aici