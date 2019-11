General american: Marea Neagra va fi cel mai probabil viitorul teatru de conflict intre NATO si Rusia. Rusii pot crea probleme Romaniei

regiunea Marii Negre va fi cel mai probabil viitorul teatru de conflict

'Tarile occidentale sa devina "actionari" ai securitatii regionale'

Gen. Hodges crede ca viitorul summit NATO de la Londra ar trebui sa acorde mai mult atentie problemei legate de securitatea in regiunea Marii Negre, deoarece Alianta Nord-Atlantica nu dispune de o prezenta avansata sporita (Enhanced Forward Presence, eFP) adaptata acestei zone, potrivit agentiei de presa ucrainene DSnews.In acest context, el a subliniat. "Este necesara o discutie in cadrul Aliantei, care sa duca la formarea unei idei clare ca regiunea Marii Negre este la fel de importanta pentru securitatea europeana ca Marea Baltica", a afirmat Ben Hodges."Cred ca. In orice caz, acesta este un spatiu, unde noi (NATO) suntem in situatie de rivalitate (cu Rusia). Ucraina are un rol esential in zona Marii Negre, de fapt, tocmai din aceasta cauza Rusia a anexat Crimeea pentru ca de acolo (din peninsula) poate atinge 97% din coasta Marii Negre cu diverse tipuri de armament", a explicat Ben Hodges intr-un interviu acordat la inceputul saptamanii agentiei de presa citate.Potrivit acestuia, "", oras-port in sudul Ucrainei.In acelasi timp, el a evocat provocarile legate de podul peste stramtoarea Kerci, care leaga peninsula Crimeea de Rusia continentala, precum si situatia regiunilor separatiste georgiene Abhazia si Osetia de Sud, a caror independenta a fost recunoscuta de Rusia in urma conflictului de cinci zile cu Georgia in august 2008."Avem nevoie de o) - o combinatie de componente diplomatice, informationale, militare si economice pentru aceasta zona. Alianta trebuie sa dezvolte o abordare multidimensionala in regiunea Marii Negre pentru a-si proteja aliatii, prietenii si pentru a asigura libertatea de navigatie", subliniaza generalul american in rezerva, in prezent expert militar.Referitor la componenta militara, Ben Hodges considera ca"Impreuna, cele trei tari vor avea o imagine mult mai buna despre ceea ce se intampla in Marea Neagra, iar aceasta se poate face chiar si in afara Aliantei. NATO trebuie sa-si creasca in mod semnificativ prezenta navala in Marea Neagra", sustine generalul american, potrivit caruia Conventia de la Montreux (care stipuleaza ca tonajul agregat al navelor de razboi al tarilor neriverane care intra in Marea Neagra nu poate depasi 30.000 de tone pentru o perioada de maximum 21 de zile) nu ar fi o problema, intrucat NATO nu s-a apropiat de pragul respectiv vizand numarul de zile de stationare in apele Marii Negre.In privinta aspectului, el a explicat de ce Europa Occidentala nu a luat in serios regiunea Marii Negre, conform publicatiei ucrainene Segodnia, care face un rezumat al interviului acordat de fostul comandant USAREUR DSnews."Pentru ca nu vede potential economic aici,. Da, exista un soi de comert, dar comertul cu Balcanii, cu Georgia nu este atat de important. Regiunea are nevoie de dezvoltare, este important de dezvoltat potentialul ei economic pentru ca tarile occidentale sa devina "actionari" ai securitatii regionale. In consecinta, Europa va deveni mai interesata de securitatea Georgiei si a Ucrainei', a concluzionat Hodges.Totodata, generalul in rezerva american considera ca. 'Avem nevoie de Turcia pentru a descuraja nu numai Rusia in Marea Neagra, ci', a subliniat el, adaugand ca Turcia este 'unghiul' care uneste flancul estic al NATO cu cel sudic.In acelasi interviu, el s-a referit si la provocarile in materie de securitate pentru SUA. In opinia sa,