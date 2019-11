Gorbaciov spune ca Europa ramane divizata la 30 de ani de la caderea Zidului Berlinului

Ziare.

''Oamenii sperau ca divizarea Europei s-a incheiat. Sperau ca Europa va fi casa noastra comuna. Acum suntem departe de a aduce aceste sperante in realitate'', a spus Gorbaciov, citat de agentia EFE, la o festivitate organizata la Moscova la sediul Fundatiei Gorbaciov.El i-a primit aici pe fostii presedinti polonez Lech Walesa si german Christian Wulff, acesta din urma transmitandu-i din partea actualului presedinte al Germaniei, Frank-Walter Steinmeier, o scrisoare de multumire pentru rolul jucat in reunificarea germana.In tot timpul scurs de la caderea Zidului Berlinului, in Europa nu s-a putut crea ''o arhitectura de securitate comuna si nici un sistem de prevenire si solutionare a conflictelor (...) Si continentul nostru are mare nevoie de el. De acest lucru ne-am convins prin experienta amara a ultimilor ani'', a continuat Gorbaciov.Totusi, utimul lider sovietic, acum in varsta de 88 de ani, s-a declarat convins ca ''actuala criza poate fi depasita'' si ca actuala generatie de lideri va fi capabila sa ''restabileasca dialogul si increderea'' pe continentul european.''Fiecare dintre noi poate contribui la depasirea confruntarii (...) Doresc sa luptam toti consecvent si hotarat pentru o Europa fara ziduri si fara linii de diviziune, pentru o noua Europa autentica in care natiunile sa se simta mandre'', a indemnat Gorbaciov.