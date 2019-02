Iata ce rachete pregateste Rusia drept raspuns la iesirea SUA din Tratatul Nuclear. Lucrarile au inceput deja

Ziare.

Presedintele rus Vladimir Putin a declarat, in weekend, ca Rusia si-a suspendat obligatiile din Tratatul INF, care interzice atat SUA, cat si Rusiei sa aiba in Europa rachete cu raza scurta sau intermediara.Moscova si Washingtonul se acuza reciproc de incalcarea tratatului, iar Putin a afirmat ca Rusia a luat aceasta decizie doar dupa retragerea SUA.SUA a informat clar ca va incepe cercetarile si dezvoltarea unui nou sistem de rachete iar Moscova va face la fel, a precizat Putin.Armata rusa va incepe lucrarile privind crearea unor noi sistem de lansare de la sol pentru o- Kalibr - si pentru, scrie Reuters.Citeste si: Seful NATO s-a intalnit cu Iohannis: Rusia a scos la iveala un nou tip de racheta, care poate ajunge in orasele europene Ministrul Apararii, Sergei Shoigu, a ordonat, marti, inceperea lucrarilor privind dezvoltarea noilor sisteme.Shoigu, un aliat apropiat al lui Putin, a declarat ca doreste ca lucrarile se se incheie pana la sfarsitul lui 2020, astfel incat sistemele sa fie gata pana in 2021."Incepand cu 2 februarie, SUA si-au suspendat obligatiile privind tratatul INF", a declarat Shoigu la o intalnire a oficialilor din Departamentul Apararii."In acelasi timp, americanii lucreaza pentru a crea o racheta cu lansare de la sol care are o raza de peste 500 de kilometri, incalcand astfel tratatul. Presedintele Putin a ordonat Ministerului Apararii sa ia masuri simetrice", a afirmat Shoigu.Moscova neaga ca ar incalca pactul si sustine ca Washingtonul doar a inventat un pretext pentru a parasi tratatul pentru a dezvolta noi rachete. Aceste acuzatii sunt negate de SUA.