In replica la acuzatiile de implicare in otravirea cu noviciok, Moscova someaza Londra sa inceteze intrigile si sa isi ceara scuze

Ziare.

com

"In numele securitatii cetatenilor de pe continentul nostru, noi indemnam Guvernul Theresei May sa inceteze intrigile si jocurile cu substante toxice si sa inceteze sa ridice obstacole in calea unei anchete comune", a declarat pentru presa o purtatoare de cuvant a diplomatiei ruse, Maria Zaharova."Guvernul Theresei May si reprezentantii sai vor trebui sa prezinte scuze pentru tot ceea ce au facut, atat Rusiei, cat si comunitatii internationale. Asta se va intampla mai tarziu, dar se va intampla", a adaugat ea.Doi britanici, un barbat si o femeie, au fost spitalizati sambata, la Amesbury, in sud-vestul Angliei, un orasel situat la aproximativ 12 kilometri de Salisbury, unde fostul dublu agent rus Serghei Skripal si fiica sa Iulia au fost otraviti in martie.Dupa ce au evocat mai intai un incident legat de droguri, autoritatile britanice au anuntat miercuri seara ca cuplul a fost expus la noviciok, un agent neurotoxic de conceptie sovietica, acuzat in cazul Skripal.Zaharova a indemnat "fortele britanice de ordine sa nu cedeze jocurilor politice murdare incepute de anumite forte de la Londra si sa coopereze in sfarsit cu fortele ruse de ordine in aceasta ancheta"."Acum este important sa se lanseze o ancheta la scara mare", a continuat ea, denuntand "tentative neincetate ale Londrei de manipulare a Organizatiei pentru Interdictia Armelor Chimice (OIAC) ".In martie, otravirea lui Skripal si a fiicei sale a provocat o profunda criza diplomatica intre Moscova si Londra, care a acuzat Rusia ca a folosit pe teritoriul britanic un agent neurotoxic de conceptie sovietica, numit noviciok.Aceasta criza s-a tradus in cel mai important val de expulzari incrucisate din Istorie intre Rusia si Occident.Joi, Kremlinul a "dezmintit (din nou) in mod categoric si a continat sa dezminta in mod categoric ca este implicat in vreun fel in ceea ce s-a intamplat" la Salisbury."Nicio proba convingatoare a unor acuzatii implicand Rusia nu a fost prezentata de catre partea britanica", a declarat un purtator de cuvant al Kremlinului, Dmitri Peskov.