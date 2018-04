Inaltii oficiali de la Moscova isi declara averile, in unele cazuri fabuloase. Cat a castigat Putin in 2017

Si sotiile castiga bine

Cei mai bogati

Cine vrea sa devina miliardar?

Ziare.

com

Presedintele, in principal din cauza unui venit lunar dublat. Printre proprietatile declarate de el figureaza un apartament de 77 m2 si un garaj de 18 m2, in timp ce un teren de 1.500 m2, mentionat in 2016, a disparut din declaratia sa de avere.Premierul sau,, a castigat atat in 2017, cat si in 2016 suma de. Niste venituri modeste se poate spune, in conditiile in care opozantul rus Aleksei Navalnai, intr-un film vizualizat de peste 20 milioane de ori pe Youtube, l-a acuzat pe premier ca se afla in fruntea unui imperiu imobiliar.Purtatorul de cuvant al Kremlinului,, a castigat la randul sau, dar el a avut norocul sa se casatoreasca cu o fosta stea a patinajului artistic (Tatiana Navka), medaliata olimpic in 2006, care suplimenteaza veniturile familiei.este una dintre cele mai bogate sotii de la Kremlin, cu. Ea conduce doua firme specializate in evenimente legate de patinaj, care au obtinut in 2017 contracte in valoare de 6,4 milioane de ruble (84.288 euro) de la institutia de stat pentru evenimente culturale Roskontert, potrivit bazei de date Spark a agentiei de presa Interfax.Numele sau a figurat in scandalul de evaziune fiscala 'Panama Papers' in aprilie 2016., mai mult cu noua milioane de ruble decat sotul sau. Potrivit Spark, ea s-ar afla la conducerea mai multor firme din domeniile imobiliar, publicitar si dispune si de saloane de infrumusetare., sotia vicepremierului rus Igor Suvalov, a raportat un, cu doar doua milioane mai putin decat sotul ei. Ea figureaza pe o lista cu personalitati si conducatori actionari ai unor societati cu sediul in paradisuri fiscale, publicata in 2013 de mai multe media internationale, iar sotii Suvalov au fost acuzati de Navalnii de coruptie.De altfel, cuplul se numara printre cei care au raportat proprietati imobiliare in strainatate, inclusiv doua proprietati uriase la Londra si in Austria. Daca Suvalova este cunoscuta pentru pasiunea sa pentru cresterea de caini din rasa Corgi, sursa bogatiei sale ramane un mister. Potrivit lui Spark, numele sau apare in legatura cu numeroase activitati din domeniul imobiliar si al comertului cu amanuntul, dar acest lucru nu poate fi confirmat.Scandalurile legate de coruptie implicand inalti oficiali guvernamentali, ministri si guvernatori regionali tin in mod regulat prima pagina a ziarelor in Rusia. Daca in partea de sus a paturii conducatoare densitatea milionarilor este mare, variatiile de la an la an pot fi spectaculoase. In total, conform unei estimari a cotidianului RBK,, din partea partidului puterii 'Rusia Unita'. Acest om de afaceri, care figureaza printre cele mai bogate personalitati din Rusia, potrivit Forbes, a castigat. El controleaza in special compania de prelucrare a carnii ABI.Printre cei mai bogati senatori se numara omul de afaceri. Pe locul 20 printre cei mai bogati rusi, conform Forbes, care ii estimeaza averea la. Dupa importante pierderi financiare, el a vandut cea mai mare parte a activelor sale si controleaza acum producatorul de aur Polius.Implicat in Franta intr-un caz de spalare de bani, el este suspectat ca a facut mai multe achizitii imobiliare pe Coasta de Azur la preturi subevaluate, prin intermediul unor companii fantoma, ceea ce i-a atras o scurta perioada de arest in Franta, fiind eliberat pentru o cautiune de 40 de milioane de euro.Cu toate acestea, Kerimov nu apare cu nicio proprietate in strainatate pe lista publicata de Kremlin. In Rusia, el ar detine un singur apartament de 38 m2.Intr-un articol acid intitulat, editorialistul publicatiei independente Novaia Gazeta, Aleksei Poluhin, critica cresterea 'fenomenala' a veniturilor numerosilor functionari si inalti responsabili rusi."Intr-o functie publica, veti putea sa va vedeti crescandu-va veniturile de sute de ori", se indigneaza el, citand exemplul vicepremierului Aleksandr Hloponin, care a castigat 2,9 miliarde de ruble in 2017, de 293 de ori mai mult decat in 2016."Aceasta pentru ca Hloponin si-a vandut bunurile imobiliare din strainatate. Cu alte cuvinte, are nu numai spirit practic, ci si simt patriotic", remarca editorialistul rus, cu aluzie la indemnul Kremlinului ca oamenii de afaceri rusi sa-si repatrieze patrimoniul din strainatate in Rusia in contextul relatiilor tensionate cu Occidentul.