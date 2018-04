Inca un incendiu intr-un mall din Rusia: O persoana a murit

Ziare.

com

Cel putin o persoana a murit in urma incendiului.Potrivit informatiilor furnizate de un oficial din cadrul serviciilor de urgenta, etajul al patrulea al mall-ului Persei a fost cuprins de flacari, relateaza site-ul agentiei Sputnik.S-au inregistrat mai multe victime, fara a fi precizat numarul si starea acestora. Pompierii incearca sa stinga incendiul, dar interventia se desfasoara cu dificultate din cauza structurii cladirii.Peste 100 de persoane au fost evacuate pana in prezent din centrul comercial.Amintim ca 64 de oameni au murit recent in urma unui incendiu violent izbucnit intr-un centru comercial din orasul Kemerovo, aflat in sud-vestul regiunii ruse Siberia.