Incendiu la bordul unei nave de croaziera in Sankt Petersburg: O persoana a murit, sute au fost evacuate

Ziare.

com

Peste 300 de persoane au fost evacuate de pe nava de croaziera cu patru punti purtand numele compozitorului rus din secolul al XIX-lea Piotr Ilici Ceaikovski, in timp ce era amarata in docul Oktiabrski de pe raul Neva, au indicat responsabili ai Ministerului pentru Situatii de Urgenta rus.Focul a izbucnit in camera motoarelor si s-a raspandit pe o suprafata de 13 metri patrati, a declarat ministerul citat intr-un comunicat.Navele fluviale de croaziera sunt populare in acest oras din nord-vestul Rusiei cu numeroase canale si raul Neva, care se varsa in Golful Finic al Marii Baltice.Tarul Petru cel Mare a fondat orasul in secolul al XVIII-lea, imperiul rus dezvoltandu-se ulterior ca putere navala.