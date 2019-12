Incendiu la bordul unicului portavion rus (Video)

Russian aircraft carrier "Admiral Kuznetsov" caught fire during repair works at Zvezdochka plant. 8 workers rescued, 1 unaccounted. Fire at least at 120m2 in engine room https://t.co/EhBCrUKBg8 #Russia pic.twitter.com/011TFOQSrk - Liveuamap (@Liveuamap) December 12, 2019

#Breaking #Russia | Number of injured in fire on Admiral Kuznetsov rises to 6, 1 is in critical condition https://t.co/nKsq5b52ly pic.twitter.com/af6gzjKNEm - Atlantide (@Atlantide4world) December 12, 2019

Potrivit agentiilor ruse de presa, un muncitor a fost dat disparut, iar alti sase au fost raniti in incendiu, care are loc la un an dupa un incident similar, cand cheiul plutitor la care era amarat portavionul s-a scufundat, omorand un om.Unicul portavion al Flotei ruse, batranul Amiral Kuznetov, este supus unor lucrari de reparatii si mentenanta de la inceputul lui 2017, prevazute sa dureze pana in 2021, conform AFP.Potrivit agentiei RIA Novosti, care citeaza santierul naval Zvezdocika, insarcinat cu lucrarile, incendiul a izbucnit in timp ce aveau loc operatiuni de sudura."Incendiul, care a izbucnit in prima sala a masinilor, nu a depasit limitele acesteia", a declarat o sursa din cadrul serviciilor de salvare ale santierului, pentru agentia rusa de presa Tass."Este o eroare umana", a declarat pentru agentia Interfax Alksei Rahmanov, presedintele intreprinderii publice ruse United Shipbuilding Corporation (USC), care detine Zvezdocika, adaugand ca o ancheta are loc pentru a se afla daca lucrarile de sudura erau conforme normelor de securitate.Trei muncitori au fost dati disparuti initial, insa doi au fost gasiti, iar unul este in continuare dat disparut, potrivit agentiilor ruse de presa."Sase persoane au fost ranite", a precizat o sursa din cadrul serviciilor de salvare pentru Tass.Ministerul Apararii a anuntat ca "doi militari au primit ajutor medical", dar ca "viata lor nu este in pericol".Peste 400 de persoane se aflau la bordul navei in momentul izbucnirii incendiului, a precizat un purtator de cuvant al Zvezdocika pentru agentia Tass."Toti muncitorii care efectuau lucrari la bordul portavionului au fost evacuati", a anuntat intreprinderea USC citata de RIA Novosti.Introdus in serviciu in 1990, Amiral Kuznetov a fost desfasurat in ultimii ani la Marea Mediterana, in cadrul interventiei armate ruse in Siria. In cursul acestei misiuni, doua avioane de vanatoare au cazut in apa in timp ce incercau sa aterizeze pe nava, iar pilotii s-au catapultat in ambele cazuri si au fost salvati.In 2009, un incendiu, cauzat de un scurt-circuit, in timp ce portavionul era ancorat in largul Turciei, s-a soldat cu moartea unui marinar.Ultimul incident a avut loc in octombrie 2018, cand o macara de 15 metri inaltime a cazut pe puntea Amiral Kuznetov, din cauza unei intreruperi a curentului electric care a oprit pompele, iar apoi a scufundat docul plutitor - unic in felul sau in Rusia - la care portavionul era amarat.Tinta unor ironii recurente atat in Rusia, cat si in strainatate, Amiral Kuznetov nu a mai fost supus unor reparatii majore din 1997. Fiecare dintre problemele sale relanseaza in Rusia dezbaterea cu privire la construirea unui al doilea portavion, amanata pana in prezent din motive financiare.Problemele cu care se confrunta Amiral Kuznetov nu sunt izolate. In ultimii zece ani, trei incendii au izbucnit la bordul unor submarine ruse aflate in reparatii, iar expertii au acuzat nerespectarea normelor de securitate pe santierele navale ruse.Mai dramatic, 14 membri ai echipajului au murit in iulie 2019 in incendiul unui submarin de cercetare apartinand unei unitati de elita a Marinei ruse in timp ce efectua o misiune de antrenament in Marea Barents.Cea mai grava catastrofa cu care s-a confruntat Marina rusa este tragedia submarinului nuclear Kursk, care s-a scufundat cu 118 oameni la bord in august 2000. In total 23 de membri ai echipajului au supravietuit timp de mai multe zile, insa au murit, la fel ca restul echipajului, din cauza ca nu au fost salvati la timp.