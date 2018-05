Inscenarea mortii jurnalistului rus are un precedent: Virgil Tanase

Ziare.

"Virgil Tanase era un refugiat roman in Franta pe care serviciile romanesti, renumita Securitate, dorea sa il elimine si pe care DST (Directia de supraveghere a teritoriului, care se ocupa de contraspionaj in Franta) l-a facut disparut o buna perioada de timp, lasand sa se creada ca a murit", a explicat Eric Denece, directorul Centrului francez de cercetare asupra serviciilor de informatii (CF2R).In cartea lor "Des affaires trcs speciales" (aparuta la editura Plon), Jacques-Marie Bourget si Yvan Stefanovitch au povestit aceasta afacere incredibila.Dupa publicarea, in revista Actuel, a unui articol foarte critic semnat de Virgil Tanase contra dictatorului roman Nicolae Ceausescu , acesta din urma i-a incredintat unuia dintre agentii sai in Franta, Matei Haiducu, misiunea de a-l elimina pe scriitorul si autorul dramatic, refugiat in Franta cu trei ani inainte si naturalizat francez."Din verificare in verificare", au scris cei doi autori, "DST a capatat convingerea ca nu este vorba despre o manipulare. S-a decis o inscenare de proportii: s-a lansat zvonul mortii lui Virgil Tanase si a lui Paul Goma" (un alt opozant roman vizat de regimul de la Bucuresti).Potrivit variantei oficiale, Matei Haiducu ar fi refuzat aceasta misiune criminala si a dezertat contactand DST."La 20 mai 1982, la iesirea din locuinta sa din Paris, Virgil Tanase este rapit. Sotia sa, ingrijorata, fara vesti, telefoneaza la DST. A doua zi, insotita de doi politisti ai acestui serviciu, ea reclama la comisariatul din cartier disparitia sotului sau", au adaugat autorii. "A fost cu atat mai perfecta in rolul sau de sotie ingrijorata, cu cat ea nu stia ce s-a intamplat cu sotul sau si ca este pe cale sa se joace o mare comedie", au continuat Jacques-Marie Bourget si Yvan Stefanovitch. Arkadi Babcenko si-a cerut scuze sotiei, miercuri, "pentru iadul pe care l-a trait timp de doua zile". Fortele de securitate ucrainene au informat insa ca familia lui era la curent cu operatiunea care a vizat sa dejoace o tentativa de asasinat pentru care un individ prezentat ca "organizatorul" a fost arestat.In 1982, DST l-a ascuns pe Virgil Tanase timp de trei luni intr-o "locuinta sigura" din Bretania si a lasat ca Securitatea sa fie acuzata de uciderea lui.La 30 august, inscenarea a fost dezvaluita de cotidianul "Le matin de Paris" si putin dupa aceea Virgil Tanase a reaparut la sediul revistei Actuel, condusa de prietenul sau Jean-Francois Bizot, si a tinut o conferinta de presa."In opinia contraspionajului francez, afacerea a fost considerata un succes", au mai scris Jacques-Marie Bourget si Yvan Stefanovitch.In urma acestui scandal, presedintele francez Francois Mitterrand, si-a anulat o vizita prevazuta la Bucuresti.Virgil Tanase, in prezent in varsta de 72 de ani, si-a continuat in Franta cariera de romancier, dramaturg si regizor, potrivit AFP.