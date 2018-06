Istoric: Rusia a distrus arhivele Gulagului

Ziare.

Serghei Prudovski, un cercetator specializat in istoria lagarelor sovietice din Extremul Orient rus, a declarat vineri, pentru AFP, ca a descoperit "complet din intamplare ca fisele de inmatriculare (ale detinutilor din Gulag) au fost distruse" in regiunea Magadan, unde s-au aflat multe dintre acele lagare de concentrare, in care rata mortalitatii era deosebit de ridicata."Am facut o solicitare. Eram interesat de destinul unei persoane si voiam sa stiu daca ea a supravietuit lagarelor. Am descoperit ca exista un ordin intern" de distrugere a acestor fise de inmatriculare, a declarat istoricul rus intr-un interviu telefonic.In raspunsul catre Serghei Prudovski, filiala locala a Ministerului de Interne din Rusia a explicat ca acele fise de inmatriculare sunt de acum inainte stocate pe o durata limitata, conform instructiunilor transmise autoritatilor locale, serviciilor de securitate (FSB, ce provine din fostul KGB) si agentiilor guvernamentale care detin arhive ce dateaza din epoca sovietica.Fisele in cauza inregistreaza elemente specifice despre traseul prizonierilor din Gulag, referitoare mai ales la data sosirii lor in lagar, eventualele transferuri si data eliberarii sau data mortii lor.Serghei Prudovski a transmis acel raspuns specialistilor de la Muzeul Gulagului din Moscova, inaugurat in 2015, care au alertat la randul lor Consiliul pentru drepturile omului, o structura de la Kremlin ce are rol consultativ.Presedintele consiliului, Mihail Fedotov, a declarat pentru agentia de presa Ria Novosti ca distrugerea acelor fise ar fi un act "barbar" si ca spera ca este vorba totusi despre "o eroare"."Am aflat acest lucru atunci cand am primit scrisoarea lui Serghei Prudovski. Este un document de uz intern, nepublicat", a precizat pentru AFP Alexei Makarov, membru al Memorial, cea mai veche organizatie rusa care militeaza pentru apararea drepturilor omului."Este imposibil de stiut la ce scala s-a produs acest lucru", a adaugat el, notand ca, daca distrugeri masive au fost organizate, "atunci ele vor face munca noastra sa devina mult mai dificila".Un cercetator de la Muzeul Gulagului, Alexandr Makaiev, a declarat pentru agentia de presa Interfax ca aceasta problema a fost observata pana in prezent doar in Magadan si ca reprezentantii muzeului incearca sa afle daca si alte regiuni rusesti au fost vizate de acel ordin de distrugere.Activitatea istoricilor si memorialistilor ramane dificila in Rusia la peste 80 de ani dupa apogeul terorii staliniste, care a facut milioane de victime, a permis executii, deportari in Gulag, in regiuni insalubre unde detinutii au murit adeseori de foame.Autoritatile ruse, in frunte cu Vladimir Putin, au fost adeseori acuzate ca incearca sa minimalizeze cele mai sumbre aspecte ale trecutului sovietic in numele unitatii nationale.