Iulia Skripal a respins ajutorul consular din partea Rusiei

"Noi i-am transmis Iuliei propunerea de ajutor consular din partea Ambasadei ruse" la Londra, a declarat un purtator de cuvant al ministerului intr-un comunicat. "Ea este libera sa decida daca doreste sa-l accepte sau nu. Pana in prezent, intelegem ca nu l-a acceptat", a precizat el.La sfarsitul lui martie, Londra anunta ca examineaza o cerere a Rusiei de a obtine acces consular la Iulia Skripal (33 de ani), subliniind ca respecta dorinta femeii, in prezent in convalescenta.Spitalul din Salisbury (sud-vestul Angliei), unde Iulia Skripal a fost internata de la otravirea sa, pe 4 martie, impreuna cu tatal sau, a anuntat ca ea a parasit institutia medicala.Tatal ei, in varsta de 66 de ani, a facut de asemenea mari progrese, potrivit aceleiasi surse, dar el se reface "mai lent" si este in continuare spitalizat.Iulia a venit din Rusia pentru a-si vizita tatal, care traieste in Salisbury, dupa ce a facut obiectul unui schimb de detinuti intre Moscova , Londra si Washington in 2010, in timp ce executa o pedeapsa de 13 ani de inchisoare in Rusia pentru ca a colaborat cu serviciile britanice.Londra imputa responsabilitatea atacului Rusiei, care dezminte categoric si a cerut acces consular la cei doi membri ai familiei Skripal.