"Judecatorii rusi se pot urca beti la volan fara sa pateasca nimic"

Noul cod rutier din Rusia interzice politiei rutiere sa retraga permisul de conducere al judecatorilor, sa-i supuna etilotestului pentru stabilirea alcoolemiei si chiar sa le intocmeasca un proces verbal in cazul unei infractiuni rutiere.Singurul lucru pe care il mai pot face politistii care doresc sa aplice legea este sa redacteze un raport despre infractiunea comisa, care ar urma sa fie transmis Ministerului Justitiei.Un astfel de regim preferential exista deja in codul rutier rus, dar se aplica numai procurorilor. Rolul regimul preferential ar fi menit sa 'impiedice politia sa exercite presiuni asupra judecatorilor', asa cum a subliniat procurorul general al Rusiei, initiatorul masurii.Rusia ramane una dintre primele tari din lume in ceea ce priveste mortalitatea rutiera, in special din cauza sofatului in stare de ebrietate, dar si din cauza starii precare a drumurilor si a nerespectarii regulilor de circulatie. Aproximativ 20.000 de persoane mor anual pe soselele din Rusia.