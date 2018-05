Jurnalist arestat si inculpat pentru inalta tradare. Vladimir Putin: E fara precedent!

Ziare.

"Arestarea unui jurnalist este un fenomen fara precedent", a declarat Putin in timpul unei conferinte de presa comune cu cancelarul german Angela Merkel la Soci, in sud-vestul Rusiei."Incercam sa acuzam o persoana de inalta tradare pentru ceea ce a facut public si in timpul exercitarii profesiei sale", a denuntat presedintele rus, adaugand ca a amintit de cazul acestui jurnalist in timpul discutiilor sale cu Merkel.Un tribunal ucrainean a ordonat joi mentinerea in detentie provizorie pana la mijlocul lunii iulie a lui Kyrylo Vychynski, in varsta de 51 de ani, care a fost arestat marti la Kiev. Fapta "inalta tradare" este o crima care se pedepseste cu 15 ani de inchisoare.Jurnalistul, care a lucrat pentru publicatii ucrainene inainte de a deveni in urma cu mai multi ani corespondent al televiziunii publice ruse Rossia, apoi angajat de agentia de presa publica rusa Ria Novosti, respinge toate acuzatiile aduse si denunta un "atac la libertatea de expresie".Justitia ucraineana il acuza ca a avut "activitati subversive" la cererea Moscovei si ca a cautat in articolele sale publicate sa "justifice anexarea Crimeii" in 2014, dar si ca "a sustinut" rebelii prorusi din estul Ucrainei.Sotia jurnalistului, Iryna Vychynska, a afirmat vineri, intr-o conferinta video retransmisa de la Kiev, ca nu i s-a permis sa isi vada sotul, nici sa-i vorbeasca, "nici macar la telefon".Dmitri Kisseliov, directorul general al trustului Rossia Segodnia, din care face parte Ria Novosti, a calificat vineri urmarirea penala care il vizeaza pe Vychynski un act "asemanator cu inchizitia" si "total absurd".Aproape 150 de persoane, cea mai mare parte jurnalisti rusi, au manifestat vineri in fata ambasadei Ucrainei la Moscova , purtand pancarte pe care scria "#TruthNotTreason" ("adevarul nu este tradare").O responsabila de la Rossia Segodnia, Margarita Simonian, a cerut europenilor si in special Angelei Merkel sa "condamne" aceasta arestare si sa ceara eliberarea jurnalistului. Rusia a promis "represalii" fata de Kiev si ca va face "orice" pentru a obtine eliberarea jurnalistului, a carui arestare a suscitat ingrijorarea Organizatiei pentru securitate si cooperare in Europa (OSCE) si a Consiliului Europei.