Jurnalist de investigatie, arestat la Moscova dupa o presupusa inscenare legata de droguri

Ziare.

com

Angajatorul si avocatul sau sustin ca a fost o inscenare, transmite Reuters.Golunov a fost retinut joi in centrul Moscovei, cand mergea sa se intalneasca cu o sursa. In rucsacul sau au fost gasite droguri ilegale, au comunicat atat politia, cat si portalul de stiri online Meduza, pentru care lucra ziaristul.Un comunicat al politiei precizeaza ca la perchezitia locuintei jurnalistului au fost gasite si alte droguri si mai multe cantare si ca a fost deschis un dosar penal. Daca se va dovedi ca era implicat in traficul de droguri pe scara larga, Golunov poate fi condamnat la o pedeapsa intre 10 si 20 de ani de inchisoare.Dmitri Djulai, avocatul suspectului, a declarat agentiei Reuters ca este convins ca politia a plasat drogurile asupra clientului sau pentru a-i inscena o infractiune. El sustine ca Golunov a fost batut si ca politia a refuzat sa ii preleve frotiuri de pe maini si din rucsac, sa ia amprente pentru a dovedi ca a fost in contact cu drogurile si sa solicite asistenta medicala pentru a determina ce leziuni a suferit arestatul.Politia moscovita a respins ca "neconforme cu realitatea" acuzatiile ca Golunov a fost batut la arestare.Jurnalistul in varsta de 36 de ani este cunoscut in Rusia pentru anchetele privind coruptia din Moscova. Primarul capitalei ruse, Serghei Sobianin, este un aliat al presedintelui Vladimir Putin.Conducerea editoriala a site-ului Meduza, cu sediul in Letonia, a declarat ca Golunov primise in ultimele luni amenintari legate de o ancheta la care lucra. "Suntem convinsi ca Ivan Golunov este nevinovat. Mai mult, avem motive sa credem ca Golunov este persecutat din cauza activitatii sale jurnalistice", arata un comunicat preluat de Reuters.Ulterior, politia din Moscova a retinut mai multi jurnalisti cunoscuti din Rusia, care au manifestat in sprijinul colegului lor Iban Golunov.Cel putin opt protestatari, printre care ziaristii de opozitie Ilia Azar si Oleg Kasin au fost urcati intr-o duba, cu tot cu pancartele prin care cereau eliberarea lui Golunov.