Jurnalistul de investigatie arestat la Moscova va fi eliberat, Politia retrage toate acuzatiile

Ziare.

com

Potrivit BBC, Kolokoltsev a declarat ca "nu a fost dovedit ca el ar fi vinovat" iar cei doi ofiteri care l-au arestat au fost suspendati.Decizia a venit dupa "teste genetice si medico-legale, luarea de amprente", a precizat Kolkoltsev."Va fi eliberat de sub arest la domiciliu astazi, toate acuzatiile au fost retrase", a adaugat el.Anuntul a venit dupa ce Golunov a beneficiat de o sustinere fara precedent din partea presei din Rusia.Trei ziare ruse importante - Kommersant, RBK si Vedomosti - au avut prima pagina aproape identica pentru a-si arata sustinerea fata de el.Cele trei ziare, printre cele mai respectate din tara, au avut o prima pagina pe care scria "Eu/Noi suntem Ivan Golunov".De asemenea, a fost publicat un editorial comun in care se cere o investigatie transparenta privind acuzatiile aduse lui Golunov, relateaza The Guardian.Aceasta decizie face parte dintr-un val de solidaritate fara precedent din partea jurnalistilor rusi, dar si a persoanelor de cultura din Rusia privind arestarea lui Golunov, care a fost interpretata ca o incercare de a-l reduce la tacere si de a-i opri investigatiile privind coruptia in randul oficialilor de rang inalt.Specialistul privind drogurile al Ministerului rus al Sanatatii, Yevgeny Byrun, a declarat pentru televiziunea de stat ca nu au fost gasite urme de droguri in urina jurnalistului.Pavel Chokov, avocatul lui Golunov, a publicat rezultatele analizelor facute lui Golunov pentru a demonstra ca acesta este nevinovat. El a declarat ca analizele arata ca este putin probabil ca Golunov sa intre constant in contact cu droguri, asa cum a sugerat politia.Chiar si jurnalistii angajati la presa de stat i-au luat apararea lui Golunov, zeci dintre ei semnand o scrisoare deschisa prin care cer ca acuzatiile sa fie retrase.NTV, un post de televiziune de obicei loial Kremlinului, si-a aratat ingrijorarea. "Acesta este un test pentru noi toti. Depinde de noi ce fel de tara vom avea", a afirmat prezentatoarea Irada Zeynalova la un buletin de stiri.Zeci de mii de persoane au indicat pe Facebook ca vor participa la un mars de sustinere pentru Golunov pe 12 iunie la Moscova. Protestatarii, care nu au aprobarea autoritatilor, vor trece pe la sediul serviciilor secrete FSB si vor incheia marsul in fata Ministerului de Interne.Proteste au avut loc deja in Rusia precum si la ambasadele Rusiei din Berlin, Kiev, Londra, Riga, Stockholm si Washington.Unii dintre cei mai cunoscuti actori si muzicieni, precum si multe celebritati si-au aratat indignarea. Time Machine, una dintre cele mai importante trupe rock din Rusia, a fost retrasa din programul unui concert televizat care urma sa aiba loc in Piata Rosie pe 12 iunie - ziua nationala a Rusiei - dupa ce solistul trupei, Andrei Makarevich, si-a aratat sustinerea fata de Golunov. "Cred ca se temeau ca Makarevich va spune ceva despre cazul lui Golunov", a declarat un purtator de cuvant al trupei.Reporterul, care lucra pentru site-ul leton Meduza, a fost arestat joi insa a fost eliberat duminica si plasat in arest la domiciliu.Avocatul sau sustine ca lui Golunov i-au fost plantate droguri, acuzatie negata de autoritatile ruse. Meduza sustine ca Golunov, in varsta de 36 de ani, "este persecutat din cauza activitatii sale jurnalistice".Golunov urma sa se intalneasca cu un alt jurnalist joi cand a fost oprit si perchezitionat de politisti. Ei sustin ca au gasit mefedrona in rucsacul sau si ca la o perchezitie ulterioara a apartamentului sau au fost gasite mai multe droguri si cantare, indicii ca el ar face trafic.