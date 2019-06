Jurnalistul rus de investigatii Ivan Golunov a fost consemnat la domiciliu

Ziare.

Golunov, care lucreaza pentru Meduza, o platforma media cu sediul in Letonia, critica fata de Kremlin, a fost examinat in spital sambata dupa-amiaza, dupa ce a acuzat politia ca l-a batut in timpul arestarii sale, potrivit agentiei de stiri Interfax. Doctorii au decis ca starea sa de sanatate este satisfacatoare si nu necesita internare.Politia afirma ca l-a arestat joi, la Moscova, pe jurnalistul de 36 de ani, care avea in rucsac aproape 4 grame de mefedrona, un drog de sinteza, si ca la perchezitia domiciliara ulterioara au fost descoperite alte pachete cu stupefiante.Sambata, jurnalistul a respins acuzatiile: "Nu am comis nicio infractiune si sunt gata sa ajut ancheta. Nu am nicio legatura cu drogurile si nu le-am folosit niciodata", a declarat in fata justitiei Golunov, potrivit agentiei de stiri TASS.Avocatii sai afirma ca drogurile i-au fost plasate, iar Meduza sustine ca activitatea desfasurata de jurnalist este adevaratul motiv al arestarii sale, Golunov primind amenintari in ultimele luni.Cazul sau a starnit proteste ample in randul jurnalistilor rusi, iar petitia online in favoarea eliberarii sale era semnata sambata seara de peste 70.000 de persoane.Rusia se situeaza pe locul 149 din 180 in privinta respectarii libertatii presei, conform raportului pe 2019 al Organizatiei Reporteri fara Frontiere.