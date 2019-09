Kremlinul atrage atentia ca publicarea transcriptului discutiilor Trump-Putin trebuie sa aiba consimtamantul Moscovei

Ziare.

Anuntul Moscovei survine in contextul in care presedintele Comisiei pentru serviciile de informatii din cadrul Camerei Reprezentantilor a Congresului SUA, democratul Adam Schiff, a declarat in weekend ca si-ar dori sa aibaInvitat la NBC, Schiff a spus ca aceste documente ar fi necesare pentru a stabili daca Donald Trump a prejudiciat securitatea nationala in perspectiva alegerilor prezidentiale de anul viitor.Intrebat despre aceasta propunere, purtatorul de cuvant al Kremlinului, Dmitri Peskov, a afirmat ca. Dar, a adaugat el, astfel de dezvaluiri nu se potrivesc cu practicile diplomatice obisnuite.'Desigur,', a insistat Peskov.'Poate pentru a fi mai exact, practicile diplomatice nu vizeaza in general acest tip de publicare. Daca americanii ne vor trimite anumite semnale, le vom discuta', a adaugat acelasi purtator de cuvant.Camera Reprezentantilor, dominata de democrati, a lansat saptamana trecuta o ancheta formala de punere sub acuzare a presedintelui Donald Trump in vederea declansarii procedurii de destituire ("impeachment"), o premiera dupa ce Bill Clinton a fost acuzat in 1998 de sperjur si obstructionarea justitiei in cazul scandalului legat de stagiara Casei Albe, Monica Lewinsky.Demersul initiat de democrati martea trecuta se bazeaza pe dezvaluiri privind o convorbire telefonica intre Trump si noul presedinte al Ucrainei, Volodimir Zelenski, la 25 iulie.Presedintele american este acuzat de a fi exercitat presiuni asupra interlocutorului sau pentru ca justitia ucraineana sa deschida o ancheta asupra lui Joe Biden, candidat la investitura democrata in vederea prezidentialelor de anul viitor, si a fiului sau Hunter Biden, care a lucrat pentru o companie de gaze din Ucraina, pe vremea cand tatal sau avea functia de vicepresedinte in timpul presedintiei lui Barack Obama.'Cred ca necesitatea primordiala consta in a apara securitatea nationala a SUA si de a vedea daca in conversatiile sale cu liderii straini - in special cu Putin - presedintele a prejudiciat securitatea noastra din cauza faptului ca era convins ca astfel va beneficia intr-un fel in campania sa', a comentat Adam Schiff duminica la NBC.