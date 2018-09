"Kremlinul califica drept "inacceptabile" acuzatiile privind implicarea statului rus in cazul Skripal".

Ziare.

com

Chiar si sugestia ca in acest caz ar fi fost implicat Kremlinul este "inacceptabila", a declarat joi Dmitri Peskov, purtatorul de cuvant al Administratiei prezidentiale din Rusia. "Nici la nivel inalt, nici in randul rangurilor inferioare, niciun oficial nu a avut vreo legatura cu evenimentele de la Salisbury", a completat Peskov.Premierul britanic Theresa May a indicat miercuri ca operatiunea de contaminare a fostului spion rus cu un agent neurotoxic a fost efectuata de ofiteri din cadrul serviciului militar rus de informatii (GRU)."Nu a fost o operatiune clandestina. Este aproape cert ca a fost aprobata din afara GRU, la un nivel inalt al statului rus", a adaugat May.Mai mult, Ben Wallace, ministrul adjunct de Interne, l-a identificat joi pe presedintele rus Vladimir Putin drept responsabil pentru atac."Nu cred ca poate spune cineva ca Dl. Putin nu se afla in controlul statului sau", a declarat Wallace pentru BBC Radio Four. "Desigur ca este responsabil, este liderul statului".