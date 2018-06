Kremlinul confirma ca analizeaza posibilitatea unei summit Trump-Putin la Viena

Ziare.

"Diverse orase, care ar putea fi potrivite pentru o intrevedere intre cei doi presedinti, sunt adesea luate in considerare. Stiti ca cei doi presedinti au discutat despre necesitatea unei astfel de intalniri in cadrul ultimei lor convorbiri telefonice, inclusiv ca Viena ar putea fi un astfel de oras", a declarat oficialul rus, care a adaugat ca momentan nu este un acord specific privind aceasta chestiune.Austria a informat recent Statele Unite ca ar putea gazdui o intrevedere a presedintelui american Donald Trump cu omologul sau rus, Vladimir Putin, a relatat agentia Tass, citand o sursa din cadrul Consiliului National de Securitate de la Casa Alba In mod similar, publicatia The Wall Street Journal a relatat, citand un oficial european anonim, ca Vladimir Putin, in cursul vizitei sale de luna aceasta in Austria, a vorbit despre posibilitatea organizarii unei astfel de intrevederi la Viena in perioada verii. Potrivit publicatiei, cancelarul austriac Sebastian Kurz i-a spus liderul Rusiei ca va transmite aceasta initiativa presedintelui SUA.Surse citate de The Wall Street Journal au relatat ca partea rusa ar prefera ca intrevederea intre liderii de la Moscova si Washington sa aiba loc intr-o tara considerata neutra. Vladimir Putin studiaza posibilitatea unei intrevederi cu Trump in luna iulie, in perioada turneului presedintelui SUA in Europa, in cursul caruia urmeaza sa participe la summitul NATO de la Bruxelles si sa efectueze o vizita in Marea Britanie.