Kremlinul intervine in scandalul dintre Trump si nemti: Proiectul Nord Stream 2 nu va face Germania dependenta de Rusia

"Cat priveste dependenta Germaniei ca un cumparator major de gaze (rusesti - n.red.) - nu putem fi de acord cu asta, pentru ca astfel de livrari de gaze nu duce la dependenta unei tari de alta, insa completeaza dependenta mutuala", a subliniat Peskov, adaugand ca proiectul va reprezenta un garant al stabilitatii, informeaza site-ul agentiei de stiri Tass."In ceea ce priveste diversele atacuri asupra acestui proiect comercial (Nord Stream 2), asa cum am mai spus inainte, consideram ca sunt o manifestare a competitiei incorecte", a mai afirmat oficialul rus.Peskov a mai adaugat ca afirmatiile partii americance sunt "o incercare sa forteze cumparatorii europeni sa achizitioneze gaz lichefiat mai scump" din SUA, lucru care este dezavantajos pentru Europa."Protejam Germania, protejam Franta, protejam toate aceste tari. Si apoi numeroase tari incheie acorduri pentru gazoducte cu Rusia, varsa miliarde de dolari in cuferele Rusiei (...) Este foarte nepotrivit", a declarat Donald Trump, cu ocazia summitului NATO.Criticile lui Trump privind afacerile in domeniul energiei intre Germania si Rusia se refera la gazoductul submarin Nord Stream 2, care va permite transportul direct de gaze naturale din Rusia spre Germania, evitand teritoriul unor tari ca Ucraina sau Polonia.Cancelarul german Angela Merkel si-a exprimat sustinerea pentru proiectul Nord Stream 2, in pofida criticilor din partea SUA si unor tari europene, in special Polonia, care au avertizat ca sporirea importurilor de hidrocarburi rusesti ar amplifica dependenta Europei de Moscova.Berlinul insa sustine ca proiectul Nord Stream 2 este unul privat si nu este in niciun fel finantat din fonduri publice.