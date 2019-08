Kremlinul sustine ca va castiga noua cursa de dezvoltare a unor arme nucleare

Ziare.

Rosatom, agentia nucleara de stat a Rusiei, a anuntat ca accidentul din 8 august a avut loc in timpul testarii unei rachete pe o platforma marina din Marea Alba. In accident au murit cel putin cinci persoane , iar alte trei au fost ranite.Agentia s-a angajat ca va continua sa dezvolte arme noi, afirmand ca cei care au murit in timpul testului sunt eroi.Presedintele american Donald Trump a scris pe Twitter ca Statele Unite "afla multe" din aceasta explozie, despre care a sugerat ca s-a intamplat in timpul testarii unei rachete nucleare de croaziera laudata de presedintele Vladimir Putin anul trecut.Rusia, care a anuntat ca racheta va avea "o raza de actiune nelimitata" si ca va putea depasi orice aparare, a numit-o 9M730 Burevestnik (Storm Petrel), in timp ce NATO ii spune SSC-X-9 Skyfall.Un oficial al administratiei Trump crede ca Washingtonul nu este pregatit sa afirme in acest moment daca a fost o explozie nucleara, doar ca a implicat elemente radioactive.Oficialul a spus ca explozia ar putea reprezenta un recul semnificativ pentru programul rusesc, cu toate ca nu este clar ca a fost provocata de o defectiune la lansare.Trump a scris pe Twitter ca Statele Unite au "o tehnologie similara, dar mai avansata" si a spus ca rusii sunt ingrijorati de calitatea aerului in jurul facilitatii si mai departe de aceasta, o situatie pe care a descris-o ca nefiind buna.Kremlinul a reactionat marti afirmand ca Rusia, nu Statele Unite se afla in frunte cand este vorba despre arme nucleare noi."Presedintele nostru a afirmat in mod repetat ca tehnologia ruseasca in acest sector depaseste semnificativ nivelul la care au ajuns alte tari si este unica", a spus purtatorul de cuvant al Kremlinului, Dmitri Peskov.Putin s-a folosit de discursul asupra starii natiunii din 2018 pentru a prezenta ceea ce a numit arme nucleare invincibile, inclusiv o racheta nucleara de croaziera, o drona nucleara subacvatica si o arma cu laser.Tensiunile dintre Moscova si Washington legate de controlul armelor au fost exacerbate de denuntarea in aceasta luna a unui tratat nuclear major.Semn al gravitatii situatiei in zona accidentului, autoritatile au recomandat locuitorilor din satul Nionoksa, aflat in apropiere, sa paraseasca zona o perioada scurta de timp, pana cand aceasta va fi curatata.Serviciul de meteorologie al Rusiei a anuntat marti ca nivelul radiatiilor in orasul Severodvinsk, aflat in apropiere, a crescut de 16 ori, joia trecuta, in timp ce medicii care au tratat victimele accidentului au fost trimisi la Moscova pentru a fi examinati medical, potrivit agentiei de presa TASS.Medicii au semnat acorduri de confidentialitate in legatura cu natura accidentului.