Kremlinul testeaza rezistenta Guvernului de la Chisinau la federalizare. Al cui aliat este Germania?

Incercarea presedintelui pro-rus, Igor Dodon, de a impune o agenda geopolitica ruseasca a intampinat rezistenta din partea Guvernului condus de Maia Sandu, iar aceasta clatina coalitia de guvernare.Ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov, a readus recent in discutie, la Solnecinogorsk, "planul Kozak" de federalizare a Republicii Moldova, respins de Chisinau in 2003. El a spus ca diferendul transnistrean poate fi rezolvat, avand la baza suveranitatea si neutralitatea Moldovei, dar si un statut special pentru Transnistria, convenit cu Tiraspolul. "Aceste principii au fost agreate la inceputul anilor 2000.In baza acestor principii a fost intocmit un document - planul Kozak, dar in ultimul moment, practic inainte cu cateva ore de a fi semnat in cadrul unei ceremonii, colegii nostri din Uniunea Europeana i-au interzis presedintelui de atunci al Moldovei, Vladimir Voronin, sa-l semneze", a reamintit Lavrov, precizand ca reglementarea politica (asupra careia insista Rusia) si "politica pasilor mici" (pe care merge Chisinaul) ar trebui sa fie aplicate in paralel.Aflata, joi, la Vilnius, in cadrul unei vizite oficiale, Maia Sandu a spus ca "alegerea suverana a Moldovei este de a respinge cu fermitate orice intentie de creare a federatiei intre Moldova si regiunea transnistreana separatista, fapt care ar mentine Republica Moldova intr-o zona gri intre Est si Vest si ne-ar impiedica sa urmam o politica externa independenta, inclusiv integrarea in UE. Or, viitorul Republicii Moldovei nu poate fi decat in UE", a mentionat Maia Sandu.Potrivit ei, in prezent tarile din fosta Uniune Sovietica s-au transformat intr-un nou camp al luptei geopolitice:"Ne confruntam cu incercari de a imparti din nou Europa de Est in sfere de influenta. Aceste tentative sunt deghizate in mai multe forme. Ultima incercare se refera la o tranzactie de putere in legatura cu Moldova, care ar putea fi apoi replicata si altor state din regiune, in special Ucrainei".Premierul moldovean a spus ca "Guvernul de la Chisinau se opune categoric unor astfel de intentii si idei, indiferent de forma si maniera lor". Si ministrul de Externe, Nicu Popescu, a reconfirmat, intr-un interviu pentru Jurnal de Chisinau, ca "Republica Moldova este categoric impotriva revenirii la memorandumul Kozak".La mijlocul acestei luni, presedintele german, Frank-Walter Steinmeier, l-a sunat la telefon pe Igor Dodon si, potrivit presedintelui moldovean, i-ar fi transmis ca diferendul transnistrean va fi imposibil de solutionat fara restabilirea relatiilor cu Rusia.Dodon sustine ca presedintele german i-ar fi spus ca modul in care a fost constituita actuala majoritate parlamentara la Chisinau vine sa demonstreze existenta unui consens international in cazul Republicii Moldova, atins intre marile puteri si ca acest fapt "inspira optimism si in ceea ce priveste perspectivele atingerii unui consens similar si in cazul reglementarii finale a diferendului transnistrean".In lipsa unei comunicari publice din partea Germaniei in legatura cu acea convorbire telefonica, declaratiile lui Igor Dodon au fost interpretate la Chisinau ca o incercare a marilor puteri de a tranzactiona Moldova.Revenirea la planul rusesc de federalizare a Moldovei era principala temere a societatii civile moldovenesti dupa anuntata coalitie temporara PSRM-ACUM, incropita in ultimul moment, contra regimului Plahotniuc, in Parlamentul de la Chisinau, in iunie 2019.Atunci, pentru a calma spiritele, Igor Dodon (liderul de facto al PSRM) a declarat public, in cateva randuri, ca nu va avea loc niciun fel de federalizare a Moldovei si a propus instituirea unui moratoriu, in coalitie, pe subiecte geopolitice care dezbina clasa politica si societatea.Pana acum, aceasta intelegere a functionat. Dar, pentru ca se apropie alegerile locale generale, Igor Dodon si PSRM au inceput din nou sa agite subiecte sensibile, care dezbina. Si au primit imediat reactia din partea Guvernului si a premierului Maia Sandu. Guvernul a proclamat zi de doliu national in Republica Moldova la 23 august (cu arborarea in berna a drapelului de stat) pentru comemorarea victimelor tuturor regimurilor totalitare si autoritare."Din perspectiva victimelor, nu conteaza care regim i-a lipsit de libertate, i-a torturat sau i-a ucis sau care a fost motivul, iar o zi a memoriei tuturor victimelor ar veni sa uneasca societatea in jurul compasiunii, a intelegerii si a recunoasterii suferintelor tuturor victimelor si membrilor familiilor acestora si sa asigure ca cei care s-au opus activ acestor regimuri si au luptat impotriva tiraniei si oprimarii nu vor fi uitati", a explicat premierul.Guvernul a recurs la acest gest dupa ce Igor Dodon a anuntat ca va organiza un concert la 24 august, cu ocazia eliberarii Moldovei de sub ocupatia fascista. Scena in Piata Marii Adunari Nationale a fost deja montata.Ocolind uzantele diplomatice, Igor Dodon l-a invitat in acea zi, la Chisinau, pe ministrul rus al Apararii, Serghei Soigu. In legatura cu aceasta, premierul Maia Sandu l-a apostrofat, in cadrul sedintei Guvernului, pe ministrul moldovean al Apararii, Pavel Voicu, despre care presa de la Chisinau a scris ca ar fi om de incredere al lui Igor Dodon."Nu ati facut demersurile necesare, respectiv aceasta vizita nu este una oficiala. Guvernul nu este implicat in aceasta vizita. Nu pot fi semnate acorduri sau intelegeri oficiale! Soigu poate sa viziteze Moldova in calitate de persoana privata. Intrebarea este despre componenta delegatiei, deoarece cand vine intr-o vizita privata, el nu poate avea o delegatie", a spus Maia Sandu.Totusi, oficialul rus va veni, sambata, la Chisinau cu o delegatie de 30 de persoane. In legatura cu acest caz, Maia Sandu a solicitat ministrului de Externe, Nicu Popescu, chemarea ambasadorului moldovean din Federatia Rusa, Andrei Neguta, pentru consultari.Ministrul Pavel Voicu a recunoscut ca Soigu "vine la Chisinau la invitatia presedintelui Igor Dodon". Potrivit lui Voicu, Dodon l-a invitat pe Soigu cu ocazia celei de-a 75-a aniversari a eliberarii Moldovei de fascism.Asta dupa ce Voicu s-a intalnit cu omologul sau rus, la Moscova, la sfarsitul lunii iulie. Atunci au discutat inclusiv despre "actiunile de comemorare a victimelor cazute in cel de-al doilea razboi mondial".Pe fundalul acestor tensiuni dintre Presedintie si Guvern, care clatina coalitia netraditionala PSRM-ACUM, ambasadorul Federatiei Ruse la Chisinau, Oleg Vasnetov, a gasit de cuviinta sa-i inmaneze anume acum presedintelui Igor Dodon invitatia de a participa, in luna mai 2020, la festivitatile care vor avea loc la Moscova, cu prilejul marcarii celei de-a 75-a aniversari a victoriei in marele razboi pentru apararea patriei.