Lavrov sustine ca Olanda nu a prezentat nicio dovada ca Rusia e vinovata de tragedia zborului MH17

Lavrov a explicat ca a discutat la telefon cu ministrul olandez al afacerilor externe, Stef Blok, la o zi dupa publicarea rezultatelor anchetei internationale in care este acuzata Rusia Ministrul olandez al afacerilor externe "nu mi-a adus nicio dovada" ca racheta care a doborat zborul MH17 apartinea armatei ruse, a declarat Lavrov, citat de agentiile ruse."Daca partenerii nostri decid, atunci cand vorbesc despre o teribila tragedie in care sute de oameni au murit, sa speculeze in scopuri politice, ii las cu constiinta lor", a mai declarat seful diplomatiei ruse.Olanda si Australia au acuzat vineri Rusia ca este responsabila pentru catastrofa zborului MH17, intr-o declaratie care deschide calea urmarilor penale. Acest anunt intervine la o zi dupa concluziile anchetatorilor internationali care au stabilit ca racheta Buk, care a doborat avionul Malaysia Airlines, provenea de la Brigada 53 antiaeriana a fortelor ruse cu baza in Kursk (Federatia Rusa).Olanda si Australia, tari de unde proveneau majoritatea celor 298 de victime, 'considera Rusia responsabila pentru participarea sa la distrugerea' avionului, a subliniat guvernul olandez.Avionul companiei Malaysia Airlines, care facea legatura intre Amsterdam si Kuala Lumpur, a fost doborat intr-o zona controlata de rebelii separatisti la 17 iulie 2014. Toate cele 298 de persoane aflate la bordul sau - in majoritate olandezi - si-au pierdut viata.