Liderul opozitiei din Rusia ajunge la inchisoare pentru implicarea in protestul intitulat "Putin nu este tarul nostru"

Ziare.

com

"30 de zile de arest pentru dreptul de a iesi pe strazi in orasul tau si de a le spune autoritatilor: 'Nu sunt sclavul vostru si nu voi fi niciodata. Nu am nevoie de un nou tar'", a afirmat Navalnii pe Twitter.El a fost, de asemenea, condamnat separat la 15 zile de detentie pentru ca nu a respectat ordinele politistilor. Aceasta sentinta se va derula in paralel cu prima, iar Navalnii nu va petrece mai mult de 30 de zile in arest.Peste 1.600 de activisti anti-Kremlin, printre care si Alexei Navalnii, au fost retinuti in timpul protestelor organizate inaintea ceremoniei de investire a lui Vladimir Putin.Navalnii a participat la organizarea protestelor in peste 90 de localitati, sub sloganul "Putin nu este tarul nostru".