Lovitura de teatru in cazul jurnalistului rus ucis in Ucraina: Traieste!

Cunoscutul jurnalist rus de opozitie, Arkadi Babcenko, despre care s-a scris ca a fost impuscat mortal la Kiev este de fapt in viata. Acesta si-a inscenat moartea si si-a facut aparitia la o conferinta de presa in Ucraina.Babchenko, un critic al Kremlinului, a aparut la o conferinta de presa a politiei din Ucraina, fix unde jurnalistii se stransesera ca sa afle mai multe detalii despre moartea lui, potrivit The Guardian Babchenko si-a inscenat moartea cu ajutorul politistilor din Ucraina, ca parte dintr-o investigatie mai ampla asupra unor amenintari cu moartea la adresa sa, au explicat mai multi oficiali.Planul era pus in aplicare de mai bine de o luna.Seful Serviciului de securitate al Ucrainei, Vasyl Hrytsak, a declarat in cadrul conferintei de presa ca "crima" a fost organizata pentru a expune agentii rusi."Potrivit informatiilor primite de serviciul de securitate ucrainean, uciderea jurnalistului rus Arkadi Babcenko a fost comandata de serviciile ruse de securitate", a spus Hrytsak, citat de BBC Sotia lui Babcenko este cea care a sunat la politie si a anuntat ca l-a gasit impuscat in spate pe sotul ei, in apartamentul din Kiev in care locuiau.Jurnalistul nu i-a spus sotiei sale ca uciderea a fost de fapt o inscenare, asa ca aceasta chiar a crezut ca el murise."Ii cer scuze in special sotiei mele", a spus jurnalistul la conferinta.Babchenko, corespondent de razboi, a fugit din Rusia in 2017 dupa ce a primit amenintari cu moartea din cauza unei postari in mediul online.