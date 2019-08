Macron s-a intalnit cu Putin si spune ca Rusia este o tara europeana, in ciuda neintelegerilor din ultimele decenii

Ziare.

com

In pofida "neintelegerilor din ultimele decenii si a dezbaterilor despre relatia cu Occidentul", Rusia este o tara "europeana" si "trebuie sa reinventam o arhitectura de securitate si de incredere intre UE si Rusia", a spus Macron la primirea lui Putin la resedinta de vara din sudul Frantei a liderului de la Elysee.Pe de alta parte, pentru solutionarea conflictului din estul Ucrainei, Macron a sustinut in discutia cu Putin organizarea unui summit in formatul Normandia (Rusia, Ucraina, Germania, Franta) in saptamanile urmatoare, el apreciind ca, in urma alegerii lui Volodimir Zelenski presedinte al Ucrainei, exista o schimbare pozitiva in relatiile dintre Moscova si Kiev.Potrivit agentiei Reuters, Putin i-a transmis lui Macron ca nu vede vreo alternativa la formatul Normandia, dar s-a abtinut sa se pronunte asupra propunerii sefului statului francez privind un asemenea summit.Liderul de la Kremlin a mai mentionat ca manifesta un optimism precaut dupa discutiile telefonice pe care le-a avut cu omologul sau ucrainean, dar a insistat ca orice noua intalnire pe tema crizei ucrainene trebuie sa conduca la rezultate tangibile.