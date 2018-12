Mai mult de 10 avioane de lupta rusesti au aterizat in Crimeea

Ziare.

com

Un martor a observat ca aeronavele au aterizat la baza aeriana Belbek din Crimeea, peninsula anexata de Rusia in 2014, dupa ce presedintele ucrainean Viktor Ianukovici, sprijinit de Moscova, a parasit Kievul dupa ciocniri stradale si proteste violente.Tensiunile dintre Moscova si Kiev au crescut in ultimele saptamani, dupa ce Rusia a capturat trei nave militare ucrainene si echipajele lor pe 25 noiembrie, intr-un incident in care Moscova si Kievul s-au acuzat reciproc.Ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov, a afirmat ca Ucraina pregatea "o provocare" in apropiere de Crimeea inainte de sfarsitul anului.