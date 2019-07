Manifestatie la Moscova pentru alegeri locale corecte (Foto&Video)

In central #Moscow, #Russia, hundreds of pro-#democracy protesters continue their unsanctioned #protest march to demand registration of independent candidates for the upcoming Moscow city assembly #election: pic.twitter.com/iarQIbGyFE - Alex Kokcharov (@AlexKokcharov) July 14, 2019

Angry Muscovites protest after election commission excluded all opposition candidates from municipal Parliament elections#Russia ©novayagazeta #Moscow pic.twitter.com/FzTjnRhnfb - Emmanuel Grynszpan (@_zerez_) July 14, 2019

Manifestatia, neautorizata, a fost organizata de un grup de candidati, printre care aliati ai opozantului si bloggerului anticoruptie Aleksei Navalnii, informeaza AFP.Protestatarii ii reproseaza Comisiei Electorale a Federatiei Ruse ca blocheaza intentionat candidaturile opozantilor si independentilor in alegerile din septembrie, sub pretextul ca o parte dintre semnaturile sustinatorilor lor, necesare pentru a putea candida, au fost falsificate.In pofida faptului ca politia a fost prezenta in numar mare la manifestatie, ea a operat o singura arestare, potrivit organizatiei OVD-Info, specializata in monitorizarea arestarilor.Manifestantii, care scandau "Este orasul nostru!", au batut in mod simbolic, pe rand, la portile masive ale primariei Moscovei, inainte de a se indrepta spre Comisia Electorala. "In toata Moscova, ei retrag candidatii independenti. Trebuie ca acest primar (Serghei Sobianin) cinic si mincinos sa auda vocea noastra", a declarat opozantul Ilia Iasin, prezent la manifestatie.Liubov Sobol, aliata a opozantului Aleksei Navalnii, a anuntat sambata ca intra in greva foamei pentru a denunta blocarea candidaturii sale din cauza acuzatiilor de falsificare a semnaturilor.Precedentele alegeri locale si regionale din Rusia au fost marcate de un considerabil regres al partidului aflat la putere, Rusia Unita, pe fondul nemultumirii provocate de stagnarea nivelului de trai si de extrem de impopulara majorare a varstei de pensionare.Partidul puterii a pierdut anul trecut mai multe regiuni in favoarea comunistilor si nationalistilor.