Manifestatii la Moscova impotriva unui proiect de lege privind pedepsirea violentei domestice: Este contrar valorilor familiei traditionale!

Margarita's hands were cut off by her husband in 2017. Now she wants to push for tougher domestic violence laws in Russia.



Listen to more on the Russian women fighting back here: https://t.co/j6MD1v3xWy pic.twitter.com/JiCHZDVTfr - BBC World Service (@bbcworldservice) 23 November 2019

Acest text este pregatit, in prezent, de catre o deputata din Partidul Rusia Unita, aflat la putere, care vrea sa-l introduca in Parlament pana la sfarsitul anului, in contextul in care aceasta problema a primit in ultimele luni o atentie sporita, in urma unei serii de dosare judiciare mediatizate si de drame care au condus la o multiplicare a apelurilor la o inasprire a legislatiei ruse.Activisti ortodocsi s-au pronuntat impotriva acestui proiect de lege, declarandu-se impotriva violentelor, dar aperciind ca legislatia actuala le protejeaza suficient pe victime si ca noul text este contrar "valorilor familiale traditionale" din Rusia."Aceasta lege face din familie un obiect. ONG-uri se vor putea amesteca in sanul familiilor si imparti. Este inceputul destructurarii familiei", a declarat pentru AFP Andrei Kormuhin, organizatorul manifestatiei, care apreciaza ca un asemenea text nu va scadea numarul violentelor."Pentru ca sa nu existe violente, trebuie sa se scada violenta de pe ecranele televizoarelor si Internet, care educa o generatie pregatita sa faca rau", a declarat Maxim Riumantev, un manifestant si tata al mai multor copii.Flagelul violentelor domestice a fost mult timp minimalizat de catre autoritatile din Rusia, care le-au scos in mare parte, in 2017, de sub incidenta penala. Unii oficiali au recunoscut dupa aceea ca au comis o "greseala".