Marea Britanie vrea sa ceara Moscovei expulzarea a doi suspecti in cazul atacului cu Noviciok

O investigatie efectuata de politisti si ofiteri ai serviciilor de securitate britanice a monitorizat miscarile celor doi suspecti rusi de la intrarea acestora in Marea Britanie si pana la parasirea teriroriului tarii, a anuntat The Guardian, citand surse guvernamentale si de securitate.Cotidianul a transmis ca procurorii au pregatit o cerere de extradare pe care o vor depune in curand.Cererea de extradare este posibil sa fie insa respinsa de Rusia, situatie care risca sa tensioneze si mai mult relatiile diplomatice dintre Londra si Moscova.Constitutia Rusiei interzice extradarea cetatenilor rusi in alte state.Sergei Skripal, un fost colonel al serviciilor de securitate rusesti care a tradat zeci de agenti rusi pentru serviciul de spionaj britanic M16, si fiica acestuia Iulia, au fost gasiti inconstienti pe o banca in orasul britanic Salisbury, in luna martie. Marea Britanie a acuzat Rusia de otravire si a identificat substanta ca fiind un agent neurotoxic folosit de armata sovietica intre anii 1970 si 1980 care se numeste Noviciok. Rusia a negat in repetate randuri orice fel de implicare in acest caz.