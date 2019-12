Mihail Gorbaciov a fost internat cu pneumonie

Ziare.

"Este adevarat, dar ma refac. Tratamentul s-a incheiat. Inca alte cateva zile de observatie, asta e tot", a confirmat Gorbaciov, contactat de agentia rusa de presa RIA Novosti.El a adaugat ca medicii l-au vindecat dupa ce a fost diagnosticat rapid.Nascut in 1931, cel care a condus URSS din 1965 si pana la faramitarea acestea in 1991, este supus cu regularitate unor examene medicale.In august, redactorul-sef al postului independent Ecoul Moscovei Aleksei Venediktov a povestit ca Mihail Gorbaciov, caruia ii este apropiat, si-a petrecut cele sase luni dinainte intr-un spital in care scria o noua carte."Capul sau functioneaza foarte bine. Vorbeste, face glume. Cu siguranta ii este foarte greu sa mearga. Dar corpul sufera, nu capul", a povestit jurnalistul.