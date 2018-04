Mii de rusi protesteaza in Moscova fata de decizia de a bloca accesul la Telegram (Foto&Video)

Thousands of free speech supporters amass in central Moscow in support of #Telegramhttps://t.co/eBKndzaqiF pic.twitter.com/FIhpjn3sV8 - The Moscow Times (@MoscowTimes) April 30, 2018

Manifestantii au criticat recentele decizii ale autoritatilor, precizand ca au fost aduse atingeri asupra drepturilor de utilizare libera a internetului, informeaza site-ul agentiei The Associated Press.La 13 aprilie, o instanta din Rusia a decis blocarea accesului la serviciul de mesagerie Telegram pe motiv ca reprezentantii companiei au refuzat sa ofere Serviciului Federal de Securitate (FSB) codurile pentru decriptarea mesajelor utilizatorilor. Reprezentantii serviciului sustin ca cererile nu pot fi indeplinite , deoarece codurile sunt stocate pe dispozitivele utilizatorilor.FSB a intentat o actiune judiciara contra Telegram in 2017, cerand codurile pentru decriptarea traficului de date al serviciului de mesagerie, care are aproximativ zece milioane de utilizatori in Rusia.In octombrie 2017, o instanta din Moscova a amendat Telegram cu 800.000 de ruble (14.000 dolari) pentru refuzul de a oferi codurile de criptare.FSB sustine ca are nevoie de acces la mesajele utilizatorilor pentru a preveni viitoare atacuri teroriste.