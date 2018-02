Ministerul rus de Externe: SUA au pornit o vanatoare de rusi in intreaga lume

Ziare.

com

Potrivit Ministerului rus de Externe, cetatenii rusi care se afla in strainatate risca sa fie arestati de catre autoritatile din diverse tari, la cererea Washingtonului.Scopul americanilor ar fi sa ii prinda pe rusi oriunde s-ar afla si sa ii extradeze ulterior in Statele Unite."In ciuda solicitarilor noastre de imbunatatire a cooperarii dintre autoritatile relevante din SUA si Rusia, serviciile speciale americane au continuat efectiv sa vaneze rusi in intreaga lume. Avand in vedere aceste circumstante, le cerem insistent cetatenilor rusi sa cantareasca atent toate riscurile atunci cand planifica drumuri in strainatate", se arata in atentionarea de calatorie.Diplomatia de la Moscova a precizat ca mai mult de zece cetateni rusi au fost deja arestati in tari straine, cu implicarea Statelor Unite, de la inceputul anului 2017. In plus, sapte rusi au fost pusi sub acuzare in SUA si alte state in 2017. Media precedentilor sase ani era de doar doi cetateni rusi pusi sub acuzare.Ministerul rus de Externe a subliniat ca minimum patru cetateni rusi au fost arestati in baza unor acuzatii formulate de SUA privind fapte de criminalitate cibernetica in Spania, Letonia si Grecia. In aceste conditii, actiunile americanilor impotriva suspectilor de infractiuni cibernetice din Rusia ar fi atins un nivel record in 2017, sustine Moscova.In avertizarea de calatorie mai este mentionat faptul ca rusii se vor confrunta cu un tratament partinitor si potrivnic din partea sistemului judiciar din SUA, in cazul unor extradari.Departamentul de Stat al Statelor Unite a refuzat sa comenteze pe marginea comunicatului Ministerului rus de Externe.Citeste si: