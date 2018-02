Ministrul olandez de Externe recunoaste ca a mintit despre o intalnire cu Putin

Ziare.

Halbe Zijlstra a povestit in 2016 ca a asistat, cu zece ani mai inainte, la o reuniune intr-o casa de la tara a presedintelui rus, in care acesta a vorbit despre planurile sale cu privire la "Rusia Mare"."Eram destul de departe, dar am auzit clar raspunsul lui Vladimir Putin despre ceea ce considera el Rusia Mare", a declarat el in fata unor simpatizanti ai Partidului Libertatii, adaugand ca aceasta ar cuprinde Rusia, Belarusul, Ucraina , tarile baltice - Lituania, Letonia si Estonia - si Kazahstanul.Intr-un interviu acordat cotidianului De Volkstrant si publicat luni, ministrul a revenit asupra acestor declaratii.El a recunoscut ca nu a asistat personal la aceasta reuniune si a spus ca declaratiile presedintelui rus i-au fost relatate."Discutia a avut loc, iar o persoana care a asistat mi-a relatat cea ce a spus presedintele Putin despre Rusia Mare", precizeaza Halbe Zijlstra intr-un comunicat.