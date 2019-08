Misterul exploziei din Rusia: Ce arma testau rusii in Arctic?

Ziare.

com

Agentia nucleara rusa Rosatom a anuntat, luni, ca cei cinci specialisti morti lucrau la "noi armamente" , insa nu a dat detalii tehnice despre ce aveau acestia in lucru. Accidentul s-a produs in timpul testarii unei rachete cu propulsie lichida, pe o platforma offshore in Arctic.Rusia a testat anterior o racheta de croaziera cu motor nuclear, botezata "Burevestnik", relateaza BBC Totusi, oficialii nu au specificat ce sistem a fost implicat in testul de joi.Explozia a fost urmata de radiatii in Severodvinsk, un oras aflat la 40 km est de zona de testare Nyonoksa, langa Marea Alba.Oficiali din Severodvinsk au declarat ca radiatiile din oras au ajuns la 2 microsieverturi pe ora, apoi au scazut la 0,11 microsieverturi, un nivel normal, potrivit sursei citate. Ambele niveluri sunt prea mici pentru a provoca boli asociate radiatiilor.Alti trei ingineri au fost raniti in explozie, iar acum sunt internati in spital.Experti din Rusia si din Occident spun ca testul este, cel mai probabil, legat de racheta Burevestnik 9M730, despre care presedintele rus Vladimir Putin a vorbit in martie 2018. NATO a dat acestei rachete ruse numele de "SSC-X-9 Skyfall".Mark Galeotti, un analist rus si cercetator la Royal United Services Institute (Rusi), spune ca propulsia nucleara prezinta provocari tehnice uriase: "E o chestiune de viteza in raport cu greutatea sistemului, precum si riscul ca racheta sa produca poluare radioactiva oriunde ar merge"."Aceste sisteme noi isi au originea in timpurile sovietice - au fost retrase si s-a investit din nou in ele", a apreciat Galeotti.Cu "o raza de actiune nelimitata" - potrivit presedintelui, racheta ar fi in masura sa evite toate sistemele de interceptare. Insa explozia de la Nyonoksa ar fi putut implica o arma diferita, la fel de capabila sa ofere un focar nuclear:- o noua racheta de croaziera hipersonica, numita Zircon;- o noua drona subacvatica de cursa lunga, lansata dintr-un submarin, numita Poseidon;Mark Galeotti de la Rusi spune ca "exista foarte mult scepticism ca Burevestnik va vedea vreodata lumina zilei".El a amintit ca o alta racheta rusa de ultima generatie, Bulava, "a avut multi ani de teste esuate".Rachetele Zircon si Poseidon sunt proiecte mai avansate, existand deja un prototip al dronei Poseidon. Dar Poseidon, la fel ca Burevestnik, pare a fi o arma "apocaliptica", afirma Galeotti.Precizam ca luni presedintele american Donald Trump a declarat ca stie "multe" despre explozie si a dat asigurari chiar ca SUA au o arma similara, o afirmatie dezmintita imediat de un expert respectat, informeaza Agerpres "SUA au aflat multe despre explozia unei rachete defectuoase in Rusia", a postat pe Twitter miliardarul republican, mentionand racheta "Skyfall". "Noi avem o tehnologie similara, dar mai avansata", a adaugat el."Iata ce este bizar. Noi nu avem un program de rachete de croaziera cu propulsie nucleara", a replicat pe Twitter expertul american Joe Cirincione."Am incercat sa dezvoltam una, in anii 1960, dar era prea delirant, prea irealizabil, prea crud chiar si pentru acei ani de nebunie nucleara ai Razboiului rece", a adaugat Cirincione, presedinte al fundatiei Ploughshares Fund, care militeaza pentru o denuclearizare globala.