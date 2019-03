Moscova a dat ordin sa fie dezvoltata o noua generatie de sateliti in scop de spionaj

Ziare.

com

In acest sens, generalul Serghei Soigu a evocat recentul discurs rostit de catre presedintele Vladimir Putin in fata Adunarii Federale (parlamentul rus) in care seful statului a mentionat ca schimbarile in domeniile comunicatiilor si teledetectiei necesita o crestere semnificativa a potentialului de sateliti din dotarea Rusiei.Ministerul Apararii continua sa se implice activ in retehnologizarea aparatelor cosmice cu destinatie militara, a subliniat Serghei Soigu in cadrul unei reuniuni a ministerului pe care il conduce, informeaza agentia de presa RIA Novosti si portalul Gazeta.ru.Noul raport al Pentagonului privind amenintarile in spatiu avertizeaza ca armata rusa ar fi inceput deja dezvoltarea unei rachete cu lansare terestra capabila sa distruga sateliti amplasati pe orbita.Rusia priveste spatiul ca pe o zona de actiuni militare, considerand ca realizarea superioritatii in acest domeniu va constitui un factor decisiv pentru victoria in cazul unor viitoare conflicte, noteaza publicatia Zerkalo nedeli."Obiectivul-cheie pentru Moscova este dezvoltarea de sateliti de spionaj electronic cu imagini si semnale video de inalta rezolutie", a declarat expertul rus Viktor Murahovski, redactor-sef al revistei "Arsenalul patriei".Referitor la alte directii sunt foarte importanti, potrivit acestuia, satelitii de comunicatii care asigura legaturi pe uscat, pe mare si in aer. "Avem astfel de aparate, dar nu am implementat un sistem de comunicatii la un nivel corespunzator", adauga el.Decizia Moscovei pare sa fie o replica la planul prezentat anul trecut de catre presedintele SUA, Donald Trump, privind infiintarea unei forte spatiale militare in cadrul armatei americane.